Έξι αιφνίδιοι θάνατοι μέσα σε μία ημέρα στην Κρήτη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πέντε άνδρες και μία γυναίκα άφησαν την τελευταία τους πνοή σε Ηράκλειο, Χανιά και Λασίθι

Έξι διαφορετικά περιστατικά αιφνίδιων θανάτων σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη. Πρόκειται για πέντε άνδρες και μία γυναίκα που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο Ηράκλειο, τα Χανιά και το Λασίθι. Για όλα τα περιστατικά ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ η οποία χαρακτήρισε τους θανάτους ως αιφνίδιους.

Αναλυτικότερα:

Στην περιοχή της Ελούντας στο Λασίθι εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο τροχόσπιτο στο οποίο και διέμενε ένας 61χρονος Ολλανδός. Τον άτυχο άνδρα βρήκε πεσμένο στο πάτωμα ο ίδιος ο αδελφός του, το βράδυ της Παρασκευής.

Σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ένας 47χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του. Το άψυχο σώμα του βρήκε ο αδελφός του το πρωί της Παρασκευής. Νεκρός στο σπίτι του στο Ηράκλειο βρέθηκε από συγγενικά του πρόσωπα και ένας 78χρονος.

Στα Χανιά ένας 61χρονος άνδρας μετά από έντονη αδιαθεσία μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Στον Αποκόρωνα Χανίων μια 75χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο εσωτερικό του σπιτιού της.

Σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, ένας 51χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του και το άψυχο σώμα του εντόπισε υπάλληλος του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι”.

Για όλα τα περιστατικά, τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους, ενημερώθηκαν οι αρχές και έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή.https://www.cretalive.gr/

Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Γόρτυνας : Το πρόγραμμα του καθαγιασμού των υδάτων για την γιορτή των Θεοφανίων
Επόμενο άρθρο
Έφτασε στην Κρήτη ο κόσμος του Ολυμπιακού
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
