Έφτασε στην Κρήτη ο κόσμος του Ολυμπιακού

Στο Ηράκλειο βρίσκονται από το πρωί του Σαββάτου οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που ταξίδεψαν με το πλοίο για τον μεγάλο τελικό του Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του τελικού του Betsson Super Cup ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο, οι φίλοι της ομάδας του Πειραιά έφτασαν στο Ηράκλειο με το πλοίο της γραμμής.

Όσοι επέλεξαν αυτόν τον τρόπο μετακίνησης έφτασαν το πρωί του Σαββάτου (3/1) στο Λιμάνι του Ηρακλείου, δίνοντας ερυθρόλευκο χρώμα στην πόλη της Κρήτης.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού κινήθηκαν οργανωμένα και με συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων μέσω της παραλιακής. Η πορεία τους έγινε μέσω της παραλιακής λεωφόρου, με τελικό προορισμό την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, όπου και θα περιμένουν μέχρι να ανοίξουν οι θύρες του γηπέδου.

Η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί για την ομαλή διεξαγωγή του τελικού.