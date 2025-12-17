Δήμος Ηρακλείου:Αφιερωμένο στις «Ανθρωπιστικές Επιστήμες» το Βραβείο «Νίκος Καζαντζάκης»για το 2025

Αφιερωμένο στις «Ανθρωπιστικές Επιστήμες» το Βραβείο «Νίκος Καζαντζάκης» του Δήμου Ηρακλείου για το 2025

Μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου η κατάθεση προτάσεων υποψηφιοτήτων

Στις «Ανθρωπιστικές Επιστήμες» είναι αφιερωμένο το Βραβείο «Νίκος Καζαντζάκης» του Δήμου Ηρακλείου για το 2025, με τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων να ολοκληρώνεται στις 19 Δεκεμβρίου.

Το Βραβείο «Νίκος Καζαντζάκης», ένας σπουδαίος θεσμός που καθιερώθηκε το 1977, απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε προσωπικότητες που υπηρετούν τον πολιτισμό και αποτελείται από πέντε θεματικούς κύκλους που αφορούν τα «Γράμματα», τις «Καλές Τέχνες», τη «Δημιουργική Μουσική», τις «Ανθρωπιστικές Επιστήμες» και σε μελέτες αναφερόμενες στο έργο και τη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη. Φέτος το βραβείο αφορά στον τέταρτο θεματικό κύκλο και ειδικότερα τις «Ανθρωπιστικές Επιστήμες».

Το ύψος του χρηματικού ποσού που συνοδεύει το βραβείο ανέρχεται στις 3.000 ευρώ.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Βραβείου για το 2025 αποτελείται από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη, τον Ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιάννη Πυργιωτάκη, τον Ομότιμο

καθηγητή, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μιχάλη Ταρουδάκη, τη συγγραφέα, μεταφράστρια Κλαίρη Μιτσοτάκη, τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Δημήτρη Πολυχρονάκη, τον εκπρόσωπο της Δημοτικής Παράταξης

«Ηράκλειο η πόλη μας» Γιάννη Δεικτάκη, την επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ηράκλειο για σένα» Μαρία Καναβάκη και τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ηρακλείου» Δημήτρη Δουλουφάκη.

Προτάσεις για την απονομή του Βραβείου κατατίθενται από τα μέλη της Επιτροπής, ενώ γίνονται δεκτές και αυτοπροτάσεις – υποψηφιότητες που θα υποβληθούν ταχυδρομικά, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν: βιογραφικό σημείωμα,

εργογραφικά στοιχεία και τρία αντίτυπα αντιπροσωπευτικών έργων, κατά την κρίση των υποψηφίων (τα οποία δεν επιστρέφονται στους αποστολείς τους). Τα σχετικά στοιχεία κατατίθενται στη διεύθυνση: Δήμος Ηρακλείου (για το «Βραβείο Νίκος Καζαντζάκη»), Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Το 2023, το Βραβείο «Νίκος «Καζαντζάκης» απονεμήθηκε σε μία σπουδαία μορφή της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, την Λένα Πλάτωνος.