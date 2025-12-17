Ηράκλειο:Με μεγάλη επιτυχία η διοργάνωση της εκδήλωσης για τον ηλικιακό ρατσισμό στον Άγιο Μύρωνα.

Στην κατάμεστη αίθουσα Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Γυμνασίου –Λυκείου Αγίου Μύρωνα, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 η εκδήλωση με θέμα «Ηλικιακός ρατσισμός και κοινωνικές επιπτώσεις».

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από αγροτικούς συνεταιρισμούς και πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής, σε συνεργασία με το πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Ηρακλείου Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, ο οποίος άνοιξε τις εργασίες της εκδήλωσης με σύντομο χαιρετισμό.

Ο Ηρακλειώτης Βουλευτής τόνισε τη σημασία της διαγενεακής αλληλεγγύης και συνεργασίας, μέσα από αμοιβαίο σεβασμό στην αξιοπρέπεια και στις ιδιαιτερότητες των ηλικιακών ομάδων.

Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αγίου Μύρωνα, Στράτος Μαγκουσάκης και συνδιοργανωτής της εκδήλωσης, στάθηκε στα προβλήματα της υπαίθρου και την ανάγκη στήριξης της νεολαίας με κίνητρα, ώστε να παραμείνει στην Περιφέρεια, προς όφελος της τοπικής συνοχής.

Ο Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, Νίκος Αντωνακάκης, έδωσε το στίγμα της εκδήλωσης, αναφερόμενος στα δύο είδη ηλικιακού ρατσισμού, απέναντι στους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους σε ηλικία.

Η συνεργάτης του Βουλευτή, Κυριακή Αρχοντάκη, έκανε μία σύντομη παρουσίαση στοιχείων από έρευνες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, και ειδικότερα αναφορικά με τα αισιόδοξα μηνύματα που φέρνουν οι διεθνείς στατιστικές για τη μακροζωϊα.

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο κ. Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης και Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), ο οποίος μίλησε για το θέμα «Διαγενεακές μεταβιβάσεις, κοινωνική ευαλωτότητα και ηλικιακές ανισότητες: Σχέσεις και ανασχέσεις.» και ο έγκριτος και πολύπειρος δημοσιογράφος κ. Γιώργος Σαχίνης.

Και οι δύο καλεσμένοι ομιλητές μάγεψαν το κοινό με τις διαλέξεις τους.

Εκτός των άλλων στην εκδήλωση έκαναν παρέμβαση ο Διοικητής της 7ης ΥΠΕ Νεκτάριος Παπαβασιλείου και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε μια ολιστική προσέγγιση μέσα από το πρίσμα της επιστημονικής οπτικής των ειδικών αλλά της βιωματικής εμπειρίας των συμπολιτών μας, στο ζήτημα του ηλικιακού ρατσισμού σε σχέση με την Κοινωνία και ειδικότερα με τα προβλήματα της υπαίθρου.

Από την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση προέκυψαν πολλά συμπεράσματα αλλά μπήκε και η βάση για δημόσιο διάλογο σχετικά με την αντιμετώπιση του ηλικιακού ρατσισμού και τις πολιτικές γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των γενεών, ώστε να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών και ιδίως της υπαίθρου, που αν και αποτελεί την τροφό της ύπαρξής μας, αποδυναμώνεται συνεχώς.