Δήμος Ηρακλείου:Αλλάζει όψη το πεζοδρομημένο τμήμα της Ταξιάρχου Μαρκοπούλου

Υπογράφτηκε η σύμβαση για την ανακατασκευή του δρόμου

Την σύμβαση ανακατασκευής και αναβάθμισης του πεζόδρομου της Ταξιάρχου Μαρκοπούλου, προϋπολογισμού 260.000 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Τεχνικών Υποδομών και Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργου Σισαμάκη το πρωί της Παρασκευής 24/10 στη Λότζια.

Στην σύμβαση προβλέπεται η ολική αντικατάσταση της πλακόστρωσης καθώς και η αντικατάσταση του δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων με την τοποθέτηση νέων σχαρών σε όλο το μήκος του πεζοδρομημένου τμήματος της Ταξιάρχου Μαρκοπούλου.

Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών και Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης: «Πρόκειται για έργο που αφορά ένα δρόμο που έχει ταλαιπωρήσει αρκετά χρόνια τους Ηρακλειώτες. Σε μήκος 300 μέτρων θα γίνει πλήρης αντικατάσταση του υλικού οδόστρωσης καθώς επίσης και όλων των δικτύων υποδομών όμβριων που απαιτούνται για να είναι ολοκληρωμένο το έργο.

Το λούκι που υπάρχει εκεί θα αντικατασταθεί με σχάρες όμβριων και θα τοποθετηθεί κυβόλιθος για την ομοιομορφία της περιοχής του κέντρου. Το έργο έχει ήδη εγκριθεί από την Αρχαιολογία και πρέπει να ολοκληρωθεί στο σύνολο του όσο το δυνατόν συντομότερα.»

Ο δρόμος θα κλείσει στο σύνολο του όπως ανέφερε ο Γιώργος Σισαμάκης για τις εργασίες οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν ένα με ενάμιση μήνα. Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα με την προμήθεια των υλικών, οι εργασίες θα γίνουν πριν τα Χριστούγεννα. Διαφορετικά, αμέσως μετά την περίοδο των εορτών.

Η ανακατασκευή της Ταξιάρχου Μαρκοπούλου περιλαμβάνεται στη συμπληρωματική σύμβαση για τις «Συντηρήσεις Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ηρακλείου».

Video μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=3rFV5pX2d1U

Μια κρητική διαδρομή στον πολιτιστικό χάρτη της...

0
Η παρουσίαση της «Elea Heritage Route» στο επίκεντρο του Φόρουμ...

Ρέθυμνο : Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.Πρόδρομος στη...

0
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ...

Ηράκλειο:Στην πλήρη αναβάθμιση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Κρουσώνα και Ροδιάς προχωρά η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
Λευτέρης Αυγενάκης:Μετά τις καταθέσεις της κα Τυχεροπούλου και του κ. Σημανδράκου καταρρίπτεται η σκευωρία σε βάρος μου
