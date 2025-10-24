Ηράκλειο:Στην πλήρη αναβάθμιση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Κρουσώνα και Ροδιάς προχωρά η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Τη λειτουργική αναβάθμιση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων σε Κρουσώνα και Ροδιά προβλέπει η σύμβαση που υπεγράφη παρουσία του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα, στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.

Τη σύμβαση υπέγραψε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου Τάσος Λιαδάκης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 482.000 ευρώ, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης του έχει οριστεί σε δώδεκα (12) μήνες. Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν επίσης ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΜ Γιάννης Μαρής και ο Γενικός Διευθυντής Γιώργος Κουγιουμουτζάκης.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων”, και εξασφαλίστηκε έπειτα από τη διαρκή συνεργασία του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο των ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών που είχαν προκληθεί στον Δήμο Μαλεβιζίου από τις θεομηνίες των τελευταίων ετών.

Με την υλοποίηση του έργου «Επισκευή Χαλικόφιλτρων στις ΕΕΛ Ροδιάς και Κρουσώνα και Αγωγού Μεταφοράς Ακαθάρτων στην ΕΕΛ Κρουσώνα», θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις υποδομές αποχέτευσης των οικισμών Κρουσώνα και Ροδιάς λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων των τελευταίων ετών.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει:

• την αντικατάσταση τμημάτων των δικτύων που έχουν υποστεί καταστροφές, εξασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά των λυμάτων του Κρουσώνα,

• την αποκατάσταση και επαναλειτουργία των χαλικόφιλτρων στους δύο βιολογικούς καθαρισμούς,

• και τη διασφάλιση της προβλεπόμενης επεξεργασίας των λυμάτων με υψηλή ποιότητα εκροής, χωρίς φαινόμενα ρύπανσης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα επιτευχθεί η ομαλή και αποδοτική λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Κρουσώνα και Ροδιάς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των δύο οικισμών.