Πανεπιστήμιο Κρήτης:Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για νέους/ες σε μειονεκτικές περιοχές και κοινωνικές ευάλωτες ομάδες

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΔΙΒΙΜ-ΠΚ), σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης & τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς & Επιχειρηματικότητας (ΕMRUn) του Πανεπιστημίου Κρήτης, διοργανώνουν το, μεγάλης κλίμακος, «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για νέους/ες σε μειονεκτικές περιοχές και κοινωνικές ευάλωτες ομάδες (επιχειρηματικότητα-απασχολησιμότητα- κατάρτιση-κοινωνική καινοτομία)».

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα υλοποιείται στη βάση Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Κρήτης και Πανεπιστημίου Κρήτης, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Κρήτης και συνακόλουθα είναι δωρεάν για τους/ τις επιμορφούμενους/ ες. Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής και Διευθυντής του ΚΕΠΕΤ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ. και Διευθυντής του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΠΚ.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα έχει ως σκοπό και αντικείμενο: την, βασισμένη σε ερευνητική διάγνωση αναγκών και θεματοποιημένη (modularized) Επιμόρφωση (σε σειρά κρίσιμων αντικειμένων) εργαζόμενων και ανέργων-δυνάμει εργαζόμενων νέων που κατοικούν σε μειονεκτούσες περιοχές της Κρήτης και/ ή ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες

και συνακόλουθα την ενίσχυση της απασχολησιμότητας τους και την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας τους προκειμένου να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησης και ευκαιρίες ζωής (life-chances) τους και συνακόλουθα της κοινωνικής ενσωμάτωσης τους, μέσω της πρόσκτησης γνώσεων και της ανάπτυξης οριζόντιων (soft) και εξειδικευμένων (specialized & hard) δεξιοτήτων των επιμορφούμενων.

To Επιμορφωτικό Πρόγραμμα αποτελείται από 16 θεματικές ενότητες, που ουσιαστικά ανήκουν σε δυο ευρύτερα clusters:

1. τις 6 θεματικές ενότητες- modules που αφορούν σε ήπιες δεξιότητες (από τις Οριζόντιες & Οργανωτικές Ικανότητες και Δεξιότητες Εργασίας σε Ομάδα, μέχρι τις Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες και Δεξιότητες Χρήση Νέων Τεχνολογιών και τις Επικοινωνιακές Ικανότητες, το Time-Management & όσο και τις ικανότητες διαπραγμάτευσης στην εργασία και το επιχειρείν)

2. τις 10 θεματικές ενότητες- modules, που αφορούν στην ανάπτυξη σύγχρονων θεματικών- τομεακών Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, για όλους τους κρίσιμους τομείς- κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί με μικτού τύπου εκπαίδευση (δια ζώσης 20%, ασύγχρονη 40% και σύγχρονη 40% εξ αποστάσεως εκπαίδευση). Η διάρκεια του είναι 6 μήνες (200 ώρες).

Η επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος από τις/ τους επιμορφούμενες/ ους οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτη, που αντιστοιχεί σε 8 ECTS (ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες).

Επιπλέον πληροφορίες: https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/programmata/ola-ta-programmata/ana-thematiko-pedio/koinonikes-epistimes/414-epimorfotiko-programma-gia-neous-es-se-meionektikes-perioxes-kai-koinonikes-evalotes-omades-epixeirimatikotita-apasxolisimotita-katartisi-koinoniki-kainotomia

Οι εγγραφές για το κοινό (δωρεάν) Επιμορφωτικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης και του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης, λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος και κατόπιν αιτήματος κάποιων εκ των ενδιαφερομένων, παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην παρακάτω ηλεκτρονική πλατφόρμα:

https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/aitisi/aitisi-symmetoxis-se-programma

Υπενθυμίζουμε ότι τα μαθήματα θα αρχίσουν το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, και ως εκ τούτου δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τις εγγραφές.