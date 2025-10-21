Δήμος Ηρακλείου:Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

22 και 23 Οκτωβρίου, 10:00-13:00 στο δημοτικό κτίριο της Ανδρόγεω

Ο Δήμος Ηρακλείου μέσω των Αντιδημαρχιών Εθελοντισμού και Παιδείας σε συνεργασία με το skywalker.gr–Εργασία στην Ελλάδα στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αφορούν την εκπαίδευση, και με την υποστήριξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, συνδιοργανώνει τη δράση Career Path Youth την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου και ώρες 10:00-13:00 στην αίθουσα «Μ. Καρέλλης», στο δημοτικό κτήριο Ανδρόγεω (Ανδρόγεω 2, Ηράκλειο, Τ.Κ. 712 02).

Το Career Path Youth αποτελεί μια διά ζώσης εκπαιδευτική δράση σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενημέρωση των μαθητών Γυμνασίου και των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων για το περιεχόμενο των σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τη διαδικασία εισαγωγής σε αυτές αλλά και τη διασύνδεση των σπουδών τους με τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Επιπλέον, η δράση Career Path Youth περιλαμβάνει συμβουλευτική σχετικά με τις τεχνικές διαχείρισης του άγχους κατά την προετοιμασία για τις εξετάσεις αλλά και με τους τρόπους διαχείρισης του χρόνου και οργάνωσης της μελέτης των υποψηφίων.

Απευθύνεται σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γονείς, υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και σε εκπαιδευτικούς. Κατά τη διάρκεια της δράσης Career Path Youth στις 22 και 23 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο, οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και της Α΄, Β’ και Γ’ τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν τα εξής:

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ενημέρωση για μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α΄ τάξης ΓΕ.Λ. και Ε.ΠΑ.Λ.

10:00-12:00:

Χαιρετισμός Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού

Θεματικές: Επιλογή σπουδών (κριτήρια,δεξιότητες,ενδιαφέροντα), Επαγγέλματα του μέλλοντος, Μέθοδοι αποτελεσματικής μελέτης

Ομιλητές: Κωνσταντίνος Κότιος, Ταρσώ Μπουγά, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

12:00-13:00:

Θεματική: Διαχείριση του άγχους και του χρόνου μελέτης

Ομιλήτρια: Σταυρούλα Λιόλιου, Ψυχολόγος Παιδιών & Εφήβων, MSc – Υπ. Διδάκτωρ Κοινωνικής Εργασίας, ΕΛΜΕΠΑ

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Ενημέρωση για μαθητές Α΄, Β’, Γ’ τάξης ΓΕ.Λ. και Ε.ΠΑ.Λ.

10:00-12:00

Θεματικές: Σύγχρονη αγορά εργασίας και νέες τάσεις στα επαγγέλματα, σχολές «κρυφά διαμάντια», Παρουσίαση του νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ομιλητές: Κωνσταντίνος Κότιος, Ταρσώ Μπουγά, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

12:00-13:00

Θεματική: Διαχείρισης του άγχους και του χρόνου μελέτης

Ομιλήτρια: Ελένη Καζαντζάκη, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια