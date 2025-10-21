Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων:Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση Δικτύου Μελέτης Αρχαίων Νεκροπόλεων

ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Necropoleis Research Network – Annual Meeting VIII

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων φιλοξενεί από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου 2025 την 8η Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση του Δικτύου Μελέτης Αρχαίων Νεκροπόλεων (Necropoleis Research Network – NRN), με κεντρικό θεματικό άξονα: «Η Μνήμη μέσα από τα αρχαία νεκροταφεία».

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στη συνδιοργάνωση.

Το NRN αποτελεί διεθνές δίκτυο ερευνητών από τα πεδία της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της ανθρωπολογίας και συναφών επιστημών, με αντικείμενο τη μελέτη, προστασία και ανάδειξη των αρχαίων νεκροπόλεων της ανατολικής Μεσογείου, από την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου έως και τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους.

Στη φετινή συνάντηση επιχειρείται για πρώτη φορά μια ευρύτερη χρονολογική προσέγγιση, με στόχο μια ολιστικότερη κατανόηση της έννοιας της μνήμης.

Η ετήσια συνάντηση του NRN έχει καθιερωθεί ως θεσμός επιστημονικής αριστείας και διεθνούς συνεργασίας, που ενισχύει την ανταλλαγή γνώσεων, αναδεικνύει το έργο των συμμετεχόντων φορέων και ενθαρρύνει τη δικτύωση τόσο νέων όσο και έμπειρων ερευνητών.

Οι προηγούμενες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Χρόνιγκεν (2016), στην Ισπάρτα (2017), στη Βηρυτό (2018), στο Βερολίνο (2019), στην Αθήνα (2022), στα Τίρανα (2023) και στην Κωνσταντινούπολη (2024).

Τοποθεσία: Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων | Αμφιθέατρο

Ημερολόγιο: 24–25 Οκτωβρίου 2025 | 09:00–20:00

Δήμος Ηρακλείου:Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμος Χερσονήσου:Ολοκληρώθηκε το έργο Ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Ποταμιών
