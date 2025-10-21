Δήμος Χερσονήσου:Ολοκληρώθηκε το έργο Ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Ποταμιών

Νέα φωτιστικά στον Λιμένα Χερσονήσου

Ο Δήμος Χερσονήσου, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της λειτουργικότητας των δημοτικών υποδομών, ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο ηλεκτροφωτισμού στους κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Ποταμιών.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 30.000 € (με Φ.Π.Α.), σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε αποκλειστικά από την υφιστάμενη Δημοτική Αρχή. Η μελέτη και η σύμβαση με τον ανάδοχο, υπογράφτηκαν από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, κ. Δημήτριο Μπάτση, και το έργο ολοκληρώθηκε εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και η προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένα Χερσονήσου, συμβάσεως ύψους 29.838,69 €. Η παρέμβαση ενισχύει την ασφάλεια, την αισθητική και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των δημόσιων χώρων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας περιοχής με σημαντικές τουριστικές και κοινωνικές προοπτικές.

«Με συνέπεια και προσήλωση στο πλάνο μας, ολοκληρώσαμε ένα σημαντικό έργο που καλύπτει ουσιαστικές ανάγκες των Ποταμιών και του Λιμένα Χερσονήσου» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει: «Η Δημοτική μας Αρχή απέδειξε ότι με σχέδιο και συνεργασία μπορούμε να αλλάξουμε την καθημερινότητα προς το καλύτερο. Συνεχίζουμε δυναμικά με έργα ουσίας, για κάθε γειτονιά του Δήμου μας».