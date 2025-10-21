ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Σύλληψη ατόμου για άσκοπους πυροβολισμούς και υπόθαλψη εγκληματία

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις του Νόμου περί όπλων και υπόθαλψη εγκληματία στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκε κυνηγετικό όπλο

Συνελήφθη χθες (20.10.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης, 21χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων – άσκοπους πυροβολισμούς και υπόθαλψη εγκληματία.

Ειδικότερα, την 19.10.2025 κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στην οικία του 21χρονου ερίφθησαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Από αστυνομικούς των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην εν λόγω οικία που έλαβε μέρος η εκδήλωση κατά την διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε κυνηγετικό όπλο και συνελήφθη ο 21χρονος ως υπεύθυνος διοργάνωσης της εκδήλωσης διότι δεν παρείχε τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανακάλυψη των δραστών που προέβησαν στη ρίψη των άσκοπων πυροβολισμών.
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
