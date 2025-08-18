Δήμος Ηρακλείου:Ένα βήμα πιο κοντά η ολοκλήρωση του Αθλητικού Κέντρου Αγίας Αικατερίνης

Ομόφωνη έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή της δημοπράτησης της Β’ φάσης του έργου που περιλαμβάνει την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την δημοπράτηση της μελέτης της Β’ φάσης του Αθλητικού Κέντρου Αγίας Αικατερίνης.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης κατά τις τοποθετήσεις τους επεσήμαναν την σπουδαιότητα του έργου και τα οφέλη για την ευρύτερη περιοχή, τονίζοντας ότι με την ολοκλήρωσή του, οι κάτοικοι της συνοικίας της Αγίας Αικατερίνης θα έχουν στη διάθεσή τους ένα σύγχρονο και λειτουργικό αθλητικό κέντρο.

Με την Β’ φάση του έργου, ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες υποδομές οι οποίες θα εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του Αθλητικού Κέντρου Αγίας Αικατερίνης και ειδικότερα τα δυο βιοκλιματικά κτίρια τα οποία θα περιλαμβάνουν αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αποδυτήρια, κυλικείο, βοηθητικούς χώρους, αποθήκες και γραφεία.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η Α’ φάση του έργου, η οποία περιλάμβανε την κατασκευή ενός γηπέδου μπάσκετ με ελαστικό ακρυλικό τάπητα, ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5X5 με συνθετικό χλοοτάπητα, τη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης και τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροφωτισμού και δικτύου απορροής των ομβρίων υδάτων.