Δήμος Ηρακλείου:Όλα έτοιμα για το 2ο «Parkrun Heraklion» στα Ενετικά Τείχη, την Κυριακή 25/1

Περισσότεροι από 450 δρομείς κάλυψαν όλες τις θέσεις συμμετοχής

Περισσότεροι από 450 έμπειροι και αρχάριοι δρομείς, δήλωσαν συμμετοχή για τον δεύτερο γύρω των Ενετικών Τειχών, το δεύτερο «Parkrun Heraklion» και προετοιμάζονται για τη γραμμή εκκίνησης της νέας αθλητικής δράσης του Δήμου Ηρακλείου την Κυριακή 25/1 στις 09:00 στην Πύλη Ιησού.

Οι αγώνες Park Run είναι ένα διεθνές μοντέλο ανοιχτών δρομικών γεγονότων, που ξεκίνησε στη Βρετανία το 2004 και σήμερα λειτουργεί σε εκατοντάδες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο με στόχο την διεξαγωγή ενός σταθερού, δωρεάν και ανοιχτού σε όλους δρομικού γεγονότος.

Ο γύρος των Ενετικών Τειχών είναι ένας αγώνας 5 χιλιομέτρων με ελεύθερη συμμετοχή για όλους, ανεξαρτήτως αθλητικού επιπέδου, που θα διεξάγεται μια φορά τον μήνα στα Τείχη.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής με αυτή τη δράση, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ), είναι να μετατραπούν τα Ενετικά Τείχη σε έναν ζωντανό και ενεργό χώρο άθλησης και κοινωνικής συνάντησης όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από ηλικία, φυσική κατάσταση ή αθλητική εμπειρία.

Σε έναν χώρο όπου πολιτισμός και αθλητισμός συνυπάρχουν αρμονικά και αλληλοενισχύονται, καθιερώνοντας έναν νέο θεσμό – γιορτή για τον αθλητισμό στο Ηράκλειο. Αλλά και να γίνει το Ηράκλειο η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που θα ενταχθεί στο διεθνές δίκτυο των Park Run, πληρώντας όλα τα απαραίτητα κριτήρια και αξιοποιώντας ένα από τα πιο ιστορικά τοπόσημά του, τα Ενετικά Τείχη.

Ο Δήμος Ηρακλείου καλεί μικρούς και μεγάλους να παρακολουθήσουν τον αγώνα, οι συμμετοχές για τον οποίο έχουν ήδη καλυφθεί, και να χαρούν μια κυριακάτικη βόλτα στα Ενετικά Τείχη. Η εκκίνηση και ο τερματισμός του αγώνα είναι στην Πύλη Ιησού επί των Ενετικών Τειχών.

Αναλυτικά η περιγραφή της διαδρομής: Εκκίνηση από τον προμαχώνα της Πύλης Ιησού – Γήπεδο Μαρτινέγκο (Εργοτέλης) – Πορεία περιμετρικά κάτω από τον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη – Δεξιά στροφή προς την Λεωφόρο Πλαστήρα – Λεωφόρος Πλαστήρα επί του πεζοδρομίου – Κομμένο Μπεντένι –

Κλειστή στροφή αριστερά προς το Πάρκο Ευκάλυπτος – Πορεία εντός του Πάρκου και αναστροφή στο ύψος του Φυτωρίου – Επιστροφή και έξοδος προς Κομμένο Μπεντένι – Λεωφόρος Πλαστήρα επί του πεζοδρομίου και δεξιά στροφή προς το Ενετικό Τείχος – Ανάβαση και πορεία δεξιά προς Πύλη Βηθλεέμ – Πύλη Παντοκράτορα – Αναστροφή στον Προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα

(ύψος παραλιακής λεωφόρου) – Πύλη Παντοκράτορα – Πύλη Βηθλεέμ – Πορεία περιμετρικά κάτω από τον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη- Γήπεδο Μαρτινέγκο – Πύλη Ιησού τερματισμός.

Από τις 08:45 έως την ολοκλήρωση του αγώνα, η παραπάνω διαδρομή θα αποκλειστεί για πεζούς και ποδήλατα για λόγους ασφαλείας και η πρόσβαση θα επιτρέπεται ΜΟΝΟ από την Βίγλα και την σκάλα στον προμαχώνα της Πύλης Ιησού, όπου θα υπάρχουν και χημικές τουαλέτες.

Η δράση του Parkrun Heraklion πραγματοποιείται, μαζί με σειρά άλλων, με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) των Ενετικών Τειχών.