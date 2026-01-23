Ηράκλειο:Κοπή πίτας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατσίδων

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατσίδων σας προσκαλούν και θα είναι ιδιαίτερη τιμή να παραβρεθείτε στην Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας μας για το 2026,στο Πολιτιστικό κέντρο Πατσίδων το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και ώρα 19.00.Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά να ανταλλάξουμε ευχές και να διασκεδάσουμε όπως τα παλιά χρόνια,να γίνουμε μία παρέα!!

Ακολουθεί Κρητικό γλέντι και την επιμέλεια της παραδοσιακής διασκέδασης θα έχουν οι αγαπητοί μας καλλιτέχνες και φίλοι Ευτύχης Μερτζάνης, Αντώνιος Χαριτάκης, Μανώλης Γιαλιαδάκης και Στέλιος Νικολιδάκης! Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ! Σας περιμένουμε………………