Δήμος Ηρακλείου:Σε τροχιά υλοποίησης η αποκατάσταση του παραθαλάσσιου τείχους (μπεντενάκι) και η προσωρινή μετατόπιση των γηπέδων τένις

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου υπέγραψε τις δύο συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 3.185.000 ευρώ

Τις συμβάσεις για δύο σημαντικά έργα του Δήμου Ηρακλείου που εντάσσονται στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) των Ενετικών Τειχών με συνολικό αρχικό προϋπολογισμό 3.185.000 ευρώ, την στερέωση και αποκατάσταση του παραθαλάσσιου τμήματος των Ενετικών Τειχών και την προσωρινή μετατόπιση των γηπέδων τένις από την τάφρο Sabbionara – Bembo – Αγ. Φραγκίσκου, υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου και οι εκπρόσωποι των ανάδοχων εταιριών το πρωί της Τρίτης 24/2.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, τόνισε την πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Κρήτης και γι’ αυτά τα σημαντικά έργα, αναφέρθηκε στο ενταγμένο και στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Ηρακλείου έργο για το παραθαλάσσιο Τείχος, στο οποίο προβλέπονται εργασίες στερέωσης, συντήρησης και στατικής αποκατάστασης από την αρχή του μόλου μέχρι το Λιμενικό Περίπτερο και σε δήλωσή του επεσήμανε:

«Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο με δεδομένες τις αλλοιώσεις που έχουν παρατηρηθεί εδώ και χρόνια στο Τείχος, από τον κυματισμό, από τη φυσική επαφή του με τη θάλασσα που έχουν προκαλέσει σπηλαιώσεις.

Είναι ένα έργο που γίνεται όλο και πιο επείγον και ταυτόχρονα ένα πολύ ειδικό έργο, με ορίζοντα πραγματοποίησης 18 μηνών. Θα επιδιώξουμε να ξεκινήσει όσο το συντομότερο έτσι ώστε να βεβαιωθούμε για την ασφάλεια του Τείχους. Αυτό το έργο συναρθρώνεται με το έργο το οποίο βρίσκεται στο κατώφλι της πραγματοποίησης, που είναι η αντιδιαβρωτική προστασία της παλιάς Ηλεκτρικής.

Πρόκειται για τον κόλπο του Δερματά και τον δίδυμο κόλπο που βρίσκεται στα δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Το έργο αυτό θα αποδώσει και δύο αστικές παραλίες στην απόληξη της συνοικίας της Αγίας Τριάδας. Αυτά είναι δύο έργα που πραγματικά συναρθρώνονται με μια μερική χωρική επικάλυψη μεταξύ τους, και από την άποψη αυτή θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο συνολικά για το παραλιακό μέτωπο. Παίρνοντας σαν δεδομένο ότι θα προκηρυχθεί πολύ σύντομα και το σπουδαίο έργο της αποκατάστασης και ένταξης νέων χρήσεων στο σύνολο των Νεωρίων».

Σχετικά με την έργο της μετακίνησης των τεσσάρων γηπέδων τένις που βρίσκονται σε επαφή με το Τείχος και την προβλεπόμενη κατασκευή λυόμενου οικίσκου αποδυτηρίων, ο Αλέξης Καλοκαιρινός διευκρίνισε: «Τα γήπεδα τένις πηγαίνουν λίγο πιο ανατολικά από τη θέση που βρίσκονται, δηλαδή έχουμε μια μετατόπιση, μια απομάκρυνση από το «πόδι» του Τείχους όπως και πρέπει να γίνεται.

Να μείνει μια ελεύθερη ζώνη η οποία έχει και την έννοια της προστασίας του Τείχους, χωρίς να αλλοιώνονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της χρήσης των γηπέδων, η οποία θα είναι αυτή που ήταν και μάλιστα με καλύτερους όρους.

Παράλληλα, υπάρχουν δύο εξειδικευμένα στερεωτικά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εκεί, με την ευθύνη της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως ακριβώς έχει προβλεφθεί από τις μεταξύ μας συμβάσεις. Είναι σημαντικό να συγχρονιστούν τα έργα αυτά έτσι ώστε και το έργο της στερέωσης και το έργο της διαμόρφωσης της τάφρου να γίνουν με τον κατάλληλο τρόπο».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε ακόμα στο σπουδαίο έργο της προστασίας και ανάδειξης των Νεωρίων, για το οποίο, όπως είπε, προσδιορίζονται οι όροι για την προκήρυξη του διαγωνισμού σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ. Τα Νεώρια με τη νέα τους λειτουργία θα είναι ένας πνεύμονας πολιτισμού και ένα από τα κύρια αξιοθέατα του Ηρακλείου με μια διαρκή ζωή ανέφερε ο Δήμαρχος Ηρακλείου.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, ο Αλέξης Καλοκαιρινός μίλησε για την συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΠΣΠΑ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 25/2 στην Αθήνα: «Αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την προστασία και την ανάδειξη των Ενετικών Τειχών και των Νεωρίων που τέθηκε σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο του 2025.

Θα συνεδριάσει στο Υπουργείο Πολιτισμού υπό την προεδρία της Υπουργού Πολιτισμού με τη συμμετοχή και του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη. Θα έλεγα ότι είναι καλή η συγκυρία που δύο από τα πολλά έργα που προβλέπονται σε αυτή την Προγραμματική Σύμβαση υπεγράφησαν σήμερα. Η στερέωση του παράκτιου τείχους είναι ενταγμένο και στη ΣΒΑΑ του Δήμου Ηρακλείου».

Το έργο για την στερέωση και αποκατάσταση του παραθαλάσσιου τμήματος των Ενετικών Τειχών, είχε αρχικό προϋπολογισμό 2.200.000 ευρώ, τελικό κόστος μετά τον διαγωνισμό 1.931.841,25 ευρώ (με ΦΠΑ), χρόνο υλοποίησης τους 18 μήνες και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), από πιστώσεις της δράσης 5.1.3_he_1- Αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτών (ΣΒΑΑ Ηρακλείου – μεταφερόμενες πράξεις) του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 της Περιφέρειας Κρήτης.

Το έργο της μετατόπισης των γηπέδων τένις είχε αρχικό προϋπολογισμό 985.000,00 ευρώ, τελικό κόστος μετά τον διαγωνισμό 806.940,81 ευρώ (με ΦΠΑ), χρόνο υλοποίησης τους 12 μήνες και χρηματοδοτείται από το «ΤΠΑ ΥΠΑΙΘΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ», του Άξονα Προτεραιότητας: 3.13 «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού», στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021-2025 και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Ηρακλείου.