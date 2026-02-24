Συνέδριο Σύγχρονης Μουσικής σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και Κυριακή 1 Μαρτίου, στις 18:30, στην Αίθουσα Συναυλιών

Το ΠΣΚΗ σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), διοργανώνει Φεστιβάλ – Συνέδριο Σύγχρονης Μουσικής, ένα διήμερο αφιερωμένο στον λόγο και τη μουσική. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ ερμηνεύουν έργα διακεκριμένων αλλά και νέων Ελληνίδων και Ελλήνων συνθετών της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Πειραματικό Θέατρο του ΠΣΚΗ το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 και θα περιλαμβάνουν συναυλίες ενόργανης και ηλεκτρονικής μουσικής, ειδικό αφιέρωμα σε συνθέτριες και συνθέτες κρητικής καταγωγής, καθώς και δύο στρογγυλές τράπεζες με αντικείμενο ζητήματα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ – ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ

Σάββατο 28.2.2026

19.00 Συνεδρία Ι — Σύγχρονη μουσική δημιουργία: έρευνα & εκπαίδευση

Θεματική: Σύγχρονη μουσική δημιουργία: έρευνα και εκπαίδευση στο ακαδημαϊκό περιβάλλον

Συντονιστής: Ιάκωβος Σταϊνχάουερ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Συμμετέχουσες/οντες:

● Ελένη Ράλλη (Bern University, Ελβετία)

● Κατερίνα Τζεδάκη (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο)

● Δημήτρης Παπαγεωργίου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

● Θάνος Πολυμενέας – Λιοντήρης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

● Στυλιανός Δήμου (Grieg Academy, University of Bergen, Νορβηγία)

● Γιάννης Μποκέας (Υπ. Διδάκτωρ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

20:30–21:00 Διάλειμμα

21:00 Συναυλία Ι

Λίνα Τόνια — Sirènes des mondes invisibles (2023), για φλάουτο, κλαρινέτο, πιάνο, βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο

Σοφία Χατζή (φλάουτο), Τριαντάφυλλος Μαρούγκας (κλαρινέτο), Γεωργία-Ευαγγελία Κουρμπέλη (πιάνο), Δανάη Παπάζογλου (βιολί), Ελένη Σπαχή (βιόλα), Κλεοπάτρα Δαρδάλη (βιολοντσέλο)

Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτόπαπας

Γιάννης Αγγελάκης — Διάφανη Νύχτα (2007), για βιολί και πιάνο

Θοδωρής Αλτόγλου (βιολί), Στάθης Χωματσάς (πιάνο)

Δημήτρης Ανδρικόπουλος — Μοιρολόι III (2022), για κλαρινέτο και ηλεκτρονικά

Τριαντάφυλλος Μαρούγκας (κλαρινέτο)

Βασιλική Λεγάκη — Philomela’s Dream (2024), για βιολί και ηλεκτρονικά

Φώτης Ασημάκης (βιολί)

Κωνσταντία Γουρζή — Apollon, Seven Miniatures (2023), για πιάνο τρίο

Βασίλης Τράπαλης (βιολί), Κλεοπάτρα Δαρδάλη (βιολοντσέλο), Γεωργία-Ευαγγελία Κουρμπέλη (πιάνο)

Δημήτρης Παπαγεωργίου — Oumuamua (2022–23), για κανονάκι και κουαρτέτο εγχόρδων

Θάλεια Θωμοπούλου (κανονάκι), Θοδωρής Αλτόγλου (βιολί I), Δανάη Παπάζογλου (βιολί II), Ελένη Σπαχή (βιόλα), Νάσος Κοκκώνης (βιολοντσέλο)

Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτόπαπας

Ορέστης Καραμανλής — Recover (2020), για πιάνο και ηλεκτρονικά

Λυδία Ιατράκη (πιάνο)

Κυριακή 1.3.2026

19.00 Συνεδρία ΙΙ — Σύγχρονη μουσική δημιουργία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Θεματική: Νέα μέσα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: τρόποι χρήσης στη σύγχρονη συνθετική πρακτική

Συντονίστρια: Αναστασία Γεωργάκη (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Συμμετέχουσες/οντες:

● Βασιλική Λεγάκη (Υπ. Διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

● Πηνελόπη Μπεκιάρη (Υπ. Διδάκτωρ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

● Δημήτρης Ανδρικόπουλος (School of Music and Performing Arts, Πόρτο, Πορτογαλία)

● Μάνος Παναγιωτάκης (Συνθέτης)

● Μιχάλης Παρασκάκης (Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών)

● Ορέστης Καραμανλής (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

20:30–21:00 Διάλειμμα

21:00 Συναυλία ΙΙ

Στυλιανός Δήμου — flatline rewind (2019), για κουιντέτο ξύλινων πνευστών

Σοφία Χατζή (φλάουτο), Φώτης Χατζής (όμποε), Τριαντάφυλλος Μαρούγκας (κλαρινέτο), Μάριος Καπηλίδης (φαγκότο), Πέτρος Γαλάνης (κόρνο)

Μουσική διεύθυνση: Στυλιανός Δήμου

Φανή Κοσώνα — Δύο Κομμάτια για Φαγκότο και Πιάνο (Παλμός | Βοή – Ροή) (2001),

Βασίλης Πριόβολος (φαγκότο), Γεωργία-Ευαγγελία Κουρμπέλη (πιάνο)

Ελένη Ράλλη — Small, Light Moments (2020), για πιάνο

Στάθης Χωματσάς (πιάνο)

Καλλιόπη Τσουπάκη — No Name I & II (1997–98), για όμποε και βιολί

Φώτης Χατζής (όμποε), Φώτης Ασημάκης (βιολί)

Πηνελόπη Μπεκιάρη — Rhoē (2026), για πιάνο και ηλεκτρονικά

Πηνελόπη Μπεκιάρη (πιάνο)

Γεωργία Σπυροπούλου — Music for 2 ? (2000), για φλάουτο, πιάνο και ηλεκτρονικά

Μυρτώ Μαρή (φλάουτο), Λυδία Ιατράκη (πιάνο)

Αφιέρωμα στους Κρήτες συνθέτες

Μηνάς Μπορμπουδάκης — Αιολική Ελεγεία (2006–07), για φλάουτο

Μυρτώ Μαρή (φλάουτο)

Μιχάλης Παρασκάκης — Φλοιός | Cortex (2016), για πιάνο

Στάθης Χωματσάς (πιάνο)

Μάνος Παναγιωτάκης — Octet (2025), για σύνολο δωματίου

Μυρτώ Μαρή (φλάουτο), Τριαντάφυλλος Μαρούγκας (κλαρινέτο), Μάριος Καπηλίδης (φαγκότο), Πέτρος Γαλάνης (κόρνο), Θοδωρής Αλτόγλου (βιολί I), Δανάη Παπάζογλου (βιολί II), Ελένη Σπαχή (βιόλα), Νάσος Κοκκώνης (βιολοντσέλο)

Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτόπαπας

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

• Γιάννης Πρωτόπαπας (Μαέστρος, ΠΣΚΗ / ΕΚΠΑ)

• Αναστασία Γεωργάκη (Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ)

• Ιάκωβος Σταϊνχάουερ (Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ)

• Ορέστης Καραμανλής (Επικ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ)

• Βασίλης Πριόβολος (Υπ. Μεταδιδάκτορας, ΕΚΠΑ)

• Γιάννης Μποκέας (Υπ. Διδάκτορας, ΕΚΠΑ)

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 8€ (γενική είσοδος) και 6€ (*άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr,

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

