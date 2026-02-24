Η Σούδα σε ρόλο-κλειδί: Τέσσερα Osprey προσγειώθηκαν στην Κρήτη – Τι σηματοδοτεί η κίνηση των ΗΠΑ

Τέσσερα CV-22B Ospreys της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αναχώρησαν από τη Βρετανική βάση της RAF Mildenhall και μέσω Μασσαλίας και Νάπολης προσγειώθηκαν την Δευτέρα 23/2 στην βάση των ΗΠΑ στο Ακρωτήρι Χανίων (βάση Σούδας).

Όπως αναφέρει το itamilradar.com τα αεροσκάφη καθέτου απογειώσεως με διακριτικά κλήσης PIKE81, PIKE82, PIKE83 και PIKE84 διέσχισαν τη νότια Ιταλία πριν συνεχίσουν προς την Ελλάδα.

Η βάση της Σούδας βασικός κόμβος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Κρήτη, φαίνεται να είναι ο άμεσος προορισμός τους. Ωστόσο, μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο μια στάση στάσης και όχι τον τελικό στόχο.

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ημέρα (Δευτέρα 23/2) κατάπλευσε στην αμερικανονατοική βάση των ΗΠΑ στο Μαράθι το αεροπλανοφόρο USS G.Ford, ενώ τα συγκεκριμένα αεροσκάφη είναι ειδικά και για κάθετες απογειώσεις και προσγειώσεις και σε αεροπλανοφόρα.

Σύμφωνα με το itamilradar.com, η κίνηση προσθέτει ένα στοιχείο ειδικών επιχειρήσεων στη συνεχιζόμενη στρατιωτική επανατοποθέτηση των ΗΠΑ προς την Ανατολική Μεσόγειο και πιθανώς τον Κόλπο, όπου η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων έχει επεκταθεί τις τελευταίες ημέρες.

Να σημειωθεί ότι τα CV-22B Ospreys χρησιμοποιούνται από το σώμα πεζοναυτών των ΗΠΑ και ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις μεταφοράς και εκκένωσης σε Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη και Κουβέιτ.

Επιχειρησιακό πλαίσιο και πιθανό επόμενο σκέλος

Μετά από εβδομάδες συνεχών αναπτύξεων δεξαμενόπλοιων, μαχητικών και ISR προς την περιοχή του Κόλπου, η εισαγωγή τεσσάρων CV-22B υποδηλώνει ότι το μοτίβο ενίσχυσης διευρύνεται για να συμπεριλάβει δυνατότητες ειδικών επιχειρήσεων.

Το CV-22B είναι βελτιστοποιημένο για αποστολές εισαγωγής μεγάλης εμβέλειας και ταχείας απόκρισης, συνδυάζοντας κάθετη ανύψωση με ταχύτητα σταθερής πτέρυγας. Η μετακίνηση τεσσάρων αεροσκαφών μαζί δεν είναι τυπική για τη συνήθη εκπαιδευτική διέλευση, ειδικά εν μέσω αυξημένων περιφερειακών δραστηριότητα.

Η στρατηγική θέση του κόλπου της Σούδας επιτρέπει στα αεροσκάφη να περιστρέφονται γρήγορα προς το Λεβάντε, τη Βόρεια Αφρική ή βαθύτερα στη Μέση Ανατολή. Ιστορικά λειτούργησε τόσο ως προωθημένη επιχειρησιακή βάση όσο και ως υλικοτεχνικό σκαλοπάτι προς προορισμούς του Κόλπου.

Είναι επομένως πιθανό η Κρήτη να είναι μόνο ένας ενδιάμεσος σταθμός πριν από μια περαιτέρω ανάπτυξη προς βάσεις στη Μέση Ανατολή ή την περιοχή του Κόλπου. Το αν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη θα παραμείνουν στην βάση της Σούδας για εκ περιτροπής παρουσία ή θα συνεχίσουν προς τα ανατολικά τις επόμενες ημέρες παραμένει ασαφές.

Πολυεπίπεδη στάση δύναμης σε κίνηση

Τις τελευταίες ημέρες, οι κινήσεις των ΗΠΑ προς τον Κόλπο έχουν επιταχυνθεί σημαντικά. Βαριά αεροσκάφη, δεξαμενόπλοια και μαχητικά έχουν επανατοποθετηθεί σε όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, χτίζοντας αυτό που φαίνεται να είναι μια επεκτάσιμη επιχειρησιακή αρχιτεκτονική.

Η προσθήκη στοιχείων ειδικών επιχειρήσεων αυξάνει την ευελιξία. Σε αντίθεση με τις συμβατικές μεταφορές, τα CV-22B μπορούν να επιχειρούν από “δύσκολες” τοποθεσίες και να υποστηρίζουν αποστολές ταχείας έκτακτης ανάγκης. Η παρουσία τους —έστω και προσωρινή— σηματοδοτεί προετοιμασία για ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών.

