Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου προειδοποιεί για αύριο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθεται το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενόψει των καιρικών συνθηκών που αναμένονται την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το δελτίο πρόγνωσης της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Όπως επισημαίνεται, αρχικά θα πνέουν δυτικοί άνεμοι έντασης 4 έως 6 μποφόρ, οι οποίοι σταδιακά θα στραφούν σε βόρειους, διατηρώντας την ίδια ένταση.

Με βάση την ανακοίνωση, καλούνται οι ιδιοκτήτες πλοίων και μικρών σκαφών που βρίσκονται ελλιμενισμένα στην ευρύτερη περιοχή να μεριμνήσουν για την ασφαλή πρόσδεσή τους, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.

Παράλληλα, συνιστάται στα επαγγελματικά αλιευτικά, στα πλοία αναψυχής και στα λοιπά μικρά σκάφη να αποφύγουν τη δραστηριοποίησή τους κατά τη διάρκεια ισχύος του δελτίου καιρικών φαινομένων.

Σε ετοιμότητα τίθενται επίσης ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αλιευτικά σκάφη και εθελοντικές ομάδες, προκειμένου να συνδράμουν άμεσα εφόσον απαιτηθεί.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει ήδη θέσει σε επιφυλακή το προσωπικό του, καθώς και τα διαθέσιμα πλωτά και χερσαία μέσα, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών και την παροχή βοήθειας σε ενδεχόμενα κινδυνεύοντα πλοία, σκάφη ή πρόσωπα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ψηφιακό άλμα για το Βενιζέλειο νοσοκομείο: QR...

0
Ένα νέο εργαλείο άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες θέτει...

Στο “κόκκινο” η ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη –...

0
Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, υπό την προεδρία...

Ψηφιακό άλμα για το Βενιζέλειο νοσοκομείο: QR...

0
Ένα νέο εργαλείο άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες θέτει...

Στο “κόκκινο” η ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη –...

0
Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, υπό την προεδρία...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συνέδριο Σύγχρονης Μουσικής σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Στο “κόκκινο” η ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη – Σε τροχιά αποζημιώσεων μετά τη σύσκεψη με επιστημονικούς φορείς
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ψηφιακό άλμα για το Βενιζέλειο νοσοκομείο: QR code για άμεση αξιολόγηση από ασθενείς και συνοδούς!

ΠΚ team ΠΚ team -
Ένα νέο εργαλείο άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες θέτει...

Στο “κόκκινο” η ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη – Σε τροχιά αποζημιώσεων μετά τη σύσκεψη με επιστημονικούς φορείς

ΠΚ team ΠΚ team -
Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, υπό την προεδρία...

“ΤΑΛΓΚΟ” από την Πέμη Ζούνη σε Μουσική του Γρηγόρη Πολύζου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τάλγκο Πέμη Ζούνη, Γρηγόρης Πολύζος Ο συνθέτης Γρηγόρης Πολύζος «ντύνει» μουσικά...

Συνέδριο Σύγχρονης Μουσικής σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και Κυριακή 1 Μαρτίου, στις 18:30,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST