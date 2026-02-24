Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου προειδοποιεί για αύριο

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθεται το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενόψει των καιρικών συνθηκών που αναμένονται την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το δελτίο πρόγνωσης της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όπως επισημαίνεται, αρχικά θα πνέουν δυτικοί άνεμοι έντασης 4 έως 6 μποφόρ, οι οποίοι σταδιακά θα στραφούν σε βόρειους, διατηρώντας την ίδια ένταση. Με βάση την ανακοίνωση, καλούνται οι ιδιοκτήτες πλοίων και μικρών σκαφών που βρίσκονται ελλιμενισμένα στην ευρύτερη περιοχή να μεριμνήσουν για την ασφαλή πρόσδεσή τους, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Παράλληλα, συνιστάται στα επαγγελματικά αλιευτικά, στα πλοία αναψυχής και στα λοιπά μικρά σκάφη να αποφύγουν τη δραστηριοποίησή τους κατά τη διάρκεια ισχύος του δελτίου καιρικών φαινομένων. Σε ετοιμότητα τίθενται επίσης ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αλιευτικά σκάφη και εθελοντικές ομάδες, προκειμένου να συνδράμουν άμεσα εφόσον απαιτηθεί. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει ήδη θέσει σε επιφυλακή το προσωπικό του, καθώς και τα διαθέσιμα πλωτά και χερσαία μέσα, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών και την παροχή βοήθειας σε ενδεχόμενα κινδυνεύοντα πλοία, σκάφη ή πρόσωπα.