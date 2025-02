Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου στη Λότζια με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση Χρηματικού υπολοίπου και ΚΑ Εσόδων 32. – ΚΑ Εξόδων 8511 – Ομάδας εσόδων Ι και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2025.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα των Τμημάτων Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων & Μελετών, Συντήρησης Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας και της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.

3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 για τις εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ακινήτου Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μικράς Ασίας στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού.

4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 για την πρόσληψη προσωπικού ΑΜΕΑ στα πλαίσια του Προγράμματος της ΔΥΠΑ.

5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2025 για την κάλυψη δαπάνης σχετικά με την προμήθεια αντλίας θερμότητας για τα κτίρια Ι και ΙΙ του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας και για την εγκατάσταση δικτύου μόνιμου πυροσβεστικού συστήματος στο κτιριακό συγκρότημα της Νέας Λαχαναγοράς Ηρακλείου.

6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2025 βάσει δύο αιτημάτων υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με την κάλυψη δαπανών για την προμήθεια υλικού για βιολογική φυτοπροστασία και για την προμήθεια αθλητικών ειδών.

7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης εισόδου – εξόδου, για έκδοση Οικοδομικής Άδειας σε νέα ισόγεια κατοικία, επί της οδού Παπά Τζιρίτη, στη θέση «Σούνια», εκτός Σχεδίου Πόλης.

8. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την κατασκευή του έργου «Ανέγερση νέας διώροφης κατοικίας με υπόγειο» επί της δημοτικής οδού Ούλωφ Πάλμε.

9. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Μάνου Κατράκη για την υλοποίηση του έργου «Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου.

10. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβουλίου για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Αγ. Αντωνίου και Νικολάου για την υλοποίηση του έργου «Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου.

11. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο παράτασης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την «Εφαρμογή Σχεδίου πόλεως στην περιοχή Αγ. Ιωάννη Χωστού, στη συμβολή των οδών Παπαγιάννη Σκουλά – Λυκείου – Χριστομιχάλη Ξυλούρη – Αγ. Ιωάννη Χωστού».

12. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθ.17/2025 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

13. Ορισμός επίτροπων διενέργειας – αξιολόγησης διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2025.

14. Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής κτιρίων αθλητικού κέντρου Αγίας Αικατερίνης».

15. Έγκριση μελέτης και ορών διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου».

16. Έγκριση του τρόπου διενέργειας, μελέτης, όρων του διαγωνισμού και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης για την Προμήθεια με τίτλο: «Δημιουργία Υπόγειων Γωνιών Ανακύκλωσης σε Δημοτικές Ενότητες/ Τοπικές Δημοτικές Ενότητες Δήμου Ηρακλείου» της πράξης με τίτλο «Δημιουργία Υπόγειων Γωνιών Ανακύκλωσης σε Δημοτικές Ενότητες/ Τοπικές Δημοτικές Ενότητες Δήμου Ηρακλείου», χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

17. Έγκριση της μελέτης, του τρόπου διενέργειας και των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ».

18. Έγκριση μελέτης και ορών διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – υποέργο 1 : Γοργολαϊνη ».

19. Έγκριση μελέτης και ορών διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – υποέργο 2 : Δ.Ε Τεμένους – Προφήτης Ηλίας (Αγία Άννα) ».

20. Έγκριση μελέτης και ορών διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – υποέργο 3 : Δ.Ε Τεμένους – Άγιος Σύλλας».

21. Έγκριση μελέτης και ορών διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – υποέργο 4 : Δ.Ε. Βασιλειών».

22. Έγκριση μελέτης και ορών διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – υποέργο 5 : Δ.Ε. Τεμένους – Προφήτης Ηλίας».

23. Έγκριση του με αρ.πρωτ.16039/2025 πρακτικού επανελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ομάδας 7 του διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για δύο χρόνια για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά την με αρ.ΓΑΚ-Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.1761/2024 προδικαστική προσφυγή.

24. Επικύρωση του Πρακτικού Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου (Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

25. Επικύρωση του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό , που αφορά την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο : «Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων».

26. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

27. Εξειδίκευση ποσού 828.818,40 € σε βάρος του Κ.Α. 60-6473.003 του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 με τίτλο «Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ από το πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027».

28. Εξειδίκευση ποσού 66.788,00 € σε βάρος του Κ.Α. 60-6473.002 του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 με τίτλο «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου από το Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027».

29. Εξειδίκευση ποσού 220.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-6473.034 του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 με τίτλο «Λειτουργία ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμου Ηρακλείου με ίδιους πόρους».

30. Εξειδίκευση ποσού ύψους 258.300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 60-7341.001 του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025, με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου από το Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021 – 2027».

31. Εξειδίκευση δαπάνης σε βάρος του ΚΑ 00-6111.001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (πλην αυτών που υπηρετούν με πάγια αμοιβή)».

32. Εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια στεφάνων για τις Εθνικές εορτές, τοπικές τελετές μνήμης και εκδηλώσεις», έτους 2025 σε βάρος του Κ.Α 00.6443.001: «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών και τοπικών εορτών», με ποσό 1.600,00€.

33. Εξειδίκευση δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο «Πέρασμα στο Φως» Χρήστος Μποκόρος, με ποσό 35.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ΚΑ 00-6432.003 «Δαπάνες διοργάνωσης εικαστικών εκθέσεων στη Βασιλική Αγίου Μάρκου».

34. Εξειδίκευση πίστωσης για την συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο 8ο Posidonia Sea Tourism Forum που θα πραγματοποιηθεί στις 6-7 Μαΐου 2025 στο Συνεδριακό Κέντρο Μικης Θεοδωράκης του ξενοδοχείου Creta Maris Resort.

35. Εισήγηση του Τμήματος ΤΑΠ – ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡ.& ΦΩΤΙΣΜΟΥ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

36. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

37. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

38. Eισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

39. Παράταση απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου για την παραλλαγή-μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ Α.Ε. στην οδό Πυράνθου.

40. Παραχώρηση Γενικής θέσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, έναντι του ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

41. Εισήγηση για την μετακίνηση του μέλους της Περιφερειακής Ομάδας Ενδιαφερομένων Μερών (Stakeholders) κ. Στυλιανού Μικράκη, στο πλαίσιο της 3ης διακρατικής συνάντησης των Εταίρων για την Πράξη με τίτλο «Strengthening The Effectiveness of Policies for eUropean Pedestrians – Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για τους ευρωπαίους πεζούς (STEP UP)», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EUROPE.