Δήμος Ηρακλέιου:Συνεδριάζει την Τρίτη 28 Απριλίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 28 Απριλίου στη 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – αλλαγή προτεραιότητας στη συμβολή των οδών Κλεάνθη και Δερβενακίων στην περιοχή Φιλοθέη για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ.2/30-3-2026 2ου πρακτικού κυκλοφορίας).

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη χωροθέτηση στάσεων τουριστικών λεωφορείων στην πόλη του Ηρακλείου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ.2/30-3-2026 2ου πρακτικού κυκλοφορίας).

3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενίσχυση παρεμβάσεων για αναβάθμιση ασφάλειας πεζών – Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της οδικής ασφάλειας στην περιοχή δυτικά της Χρ. Ξυλούρη (Δειλινά) (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ.2/30-3-2026 2ου πρακτικού κυκλοφορίας).

4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – προσθήκη διαβάσεων πεζών επί της οδού Γ. Γεωργιάδη και επί της οδού Πινδάρου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ.2/30-3-2026 2ου πρακτικού κυκλοφορίας).

5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά την παραχώρηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 1821 και Έβανς εντός Παλιάς Πόλης Ηρακλείου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ.2/30-3-2026 2ου πρακτικού κυκλοφορίας).

6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Λ. Καλοκαιρινού -Τμήμα Α’ & Β ́ (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ.2/30-3-2026 2ου πρακτικού κυκλοφορίας).

7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων και θέσης ΑΜΕΑ επί των οδών Ζωγράφου και Μουρέλου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ.2/30-3-2026 2ου πρακτικού κυκλοφορίας).

8. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά τη χωροθέτηση νέας θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της Λ. 62 Μαρτύρων (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ.2/30-3-2026 2ου πρακτικού κυκλοφορίας).

9. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά τη χωροθέτησης νέας θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μίνωος (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ.2/30-3-2026 2ου πρακτικού κυκλοφορίας).

10. Εισήγηση στo Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση προσωρινώνκυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδού Μητσοτάκη, για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων στην 1η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».

11. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την κατασκευή αποθήκης με χρήση χονδρεμπορίου επί Δημοτικής Οδού Μάνου Κατράκη στην περιοχή Φοινικιάς.

12. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της 174/2026 διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αριθμός πρωτ. Δήμου 34267/7-4-2026 Σφίγγας κατά Δήμου). β) Ενέργειες για την πληρωμή προς αποφυγή αναγκαστικής εκτελέσεως.

13. Έγκριση τρόπου διενέργειας, μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής διενέργειας για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

14. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΛΟΤΖΙΑ, μικρό και μεγάλο αίθριο), των Δημοτικών Κοιμητηρίων (Αγ.Κωνσταντίνου και Ελένης & Νέου Κοιμητηρίου), του Κοιμητηρίου Νέας Αλικαρνασσού και του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Ηρακλείου».

15. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ αριθ.3».

16. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ αριθ.3».

17. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007.

18. Εξειδίκευση ποσού 4.200,00€ από τον ΑΛΕ εξόδων 155.2130102001 με τίτλο: Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) – ΚΔΑΠ Δ. Ηρακλείου από το Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021 –2027» οικονομικού έτους 2026.

19. Εξειδίκευση ποσού 13.000,00€ από τον ΑΛΕ εξόδων 255.2420989135 του

προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου, με τίτλο «Λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας, Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ Αλικαρνασσού (έξοδα μισθοδοσίας, λοιπές λειτουργικές δαπάνες) από το Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2021 –2027» οικονομικού έτους 2026.

20. Έγκριση και εξειδίκευση για την δαπάνη υπερωριακής υπασχόλησης των υπαλλήλων που μετέχουν στις Ομάδες Έργου των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων : α. «Έξυπνες Πρωτοβουλίες για Δημόσιες Μεταφορές για Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις στην Ευρώπη» με το ακρωνύμιο SPINE, β. «Δαπάνες για την Προώθηση πολιτικών δίκαιης και συμπεριληπτικής κινητικότητας στις Ευρωπαϊκές περιοχές» με το ακρωνύμιο INCLUDES και

γ. «Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για τους Ευρωπαίους πεζούς» με το ακρωνύμιο STEP UP – INTERREG EUROPE, για τον μήνα Μάϊο 2026 (Α ́ εξάμηνο έτους 2026).

21. Εξειδίκευση της δαπάνης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια στεφάνων για τις Εθνικές εορτές, τοπικές τελετές μνήμης και εκδηλώσεις», σε βάρος του ΑΛΕ:

015.2420907014: «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», με ποσό 3.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για χρονικό διάστημα 24 μηνών.

22. Έγκριση τροφοδοσίας καυσίμων για δύο (2) οχήματα Leasing Toyota Hilux του Τμήματος Αποκομιδής της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης τα οποία ενοικιάζονται με χρονομίσθωση για 48 μήνες.

23. Απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

24. Εισήγηση-εξειδίκευση πίστωσης του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κα Συνάνη Μαρία.

25. Εισήγηση για παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κράπης αρ.2, στον Πόρο, προς εξυπηρέτηση της κας Βαρδάκη Καλλιόπης.