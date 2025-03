Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 4 Μαρτίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 4 Μαρτίου στις 12:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου στη Λότζια με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών Μιχελινάκη, Μιχαήλ Κουρμούλη, Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, και Ούλαφ Πάλμε, για την υλοποίηση του έργου «Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση» του ΟΑΚ ΑΕ.

2. Εν μέρει τροποποίηση της με αρ. 557/20-08-2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής επικύρωσης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών επισκευής και διάθεση/προμήθεια ανταλλακτικών – αναλωσίμων επισκευών μεταφορικών μέσων και

μηχανήματων Δήμου Ηρακλείου διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών».

3. Επικύρωση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου κατάθεσης εγγυητικών συμμετοχής των προσφορών του έργου με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου 5×5 στην Τ.Κ. Αγίου Σύλλα Δήμου Ηρακλείου».

4. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών ανάθεσης και αξιολόγησης της Οικονομικής προσφοράς για την σύναψη της 4ης Εκτελεστικής σύμβασης της με αρ.πρωτ.32654/13-04-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV008460545) σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των ου Δήμου Ηρακλείου και των ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου (πρώην ΔΟΠΑΦΜΑΗ)»

5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού αποζημίωσης των κ. Κρεμμύδα Νέστορα και κας Κρικώνη Ελένης, για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη το αυτοκίνητό τους από πτώση σε λακκούβα του οδοστρώματος.

6. Λήψη απόφασης έγκρισης νομικής υποστήριξης της υπαλλήλου του Δήμου Ηρακλείου κας Δέσποινας Βαλύρη.

7. Αποδοχή της με αρ.πρωτ.2077/13-2-2025 απόφασης έγκρισης υλοποίησης του σχεδίου (κωδ. ΣΕ – 1) με τίτλο «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΙΙΙ» για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους ΙΙΙ» με δικαιούχο φορέα το Δήμο Ηρακλείου και διαχειριστή φορέα τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.).

8. Εξειδίκευση ποσού για την δαπάνη της ηχητικής κάλυψης της παρέλασης 25ης Μαρτίου στη Δημοτική Κοινότητα Αλικαρνασσού.

9. Αποδοχή δωρεάς του έργου” τι αβαρής ο κόσμος σ ‘αγκαλιά Αγγέλου” της ζωγράφου Σταματίνας Σαββανίδου.

10. Αποδοχή δωρεάς των έργων τέχνης «Άνθη της Βερενίκης», «Η μικρή ροζ πριγκίπισσα», «Η ροζ με το γαλάζιο κορδελάκι, το γράμμα», «the other side of the out world», «Η ροζ του διωγμού» του ζωγράφου Κώστα Καπετανάκη.

11. Αποδοχή δωρεάς έργου τέχνης της δωρήτριας Ελευθερίας Πρινιανάκη-Τζωρακολευθεράκη.

12. Αποδοχή δωρεάς ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop), από το Σταυρακάκειο ΓΕΛ Ανωγείων, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της δομής του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Ηρακλείου.