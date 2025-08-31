Δήμος Ηρακλείου : Όλα τα σημαντικά θέματα της εβδομάδας, στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Ο Αύγουστος ολοκληρώνεται με θετικές εξελίξεις σε ζητήματα του Δήμου μας. Ας διατρέξουμε μαζί τις κυριότερες της τελευταίας εβδομάδας:

🔘Απένταξη Πολιτιστικού Κέντρου: Ο Δήμος μας απαλλάχθηκε οριστικά από ένα χρέος άνω των 20.000.000 ευρώ

Τα καταφέραμε. Η ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του Δήμου εξουδετερώθηκε, το Ηράκλειο απαλλάχθηκε από ένα βάρος που αδυνατούσε να σηκώσει. Από μία θανάσιμη απειλή για το Πολιτιστικό Κέντρο, για τη ΔΕΠΑΝΑΛ και τον Δήμο Ηρακλείου. Από ένα χρέος 11.814.687,43 ευρώ που διπλασιαζόταν σχεδόν με τους τόκους και τις προσαυξήσεις μιας δεκαετίας.

Το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο περιλάμβανε ειδικό άρθρο για το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου έγινε Νόμος του Κράτους την Πέμπτη 28/8, δίνοντας οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που παρέμενε άλυτο για περισσότερα από δέκα χρόνια. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, τον οποίο για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε, ανέφερε στη Βουλή: «Για το Πολιτιστικό Κέντρο δίνουμε λύση σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου, προκειμένου να μπορέσει να μην επιβαρυνθεί ο Δήμος Ηρακλείου και η Δημοτική Επιχείρηση αυτή τη δημοσιονομική διόρθωση».

Αυτό που πετύχαμε δεν ήταν καθόλου αναμενόμενο. Το αντίθετο, θα έλεγα. Κανείς δεν περίμενε ότι θα καταφέρουμε. Αλλά εμείς ήμασταν αισιόδοξοι, δουλέψαμε όπως έπρεπε και σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο φέραμε αυτή την ανέλπιστη λύση:

1. Τόκοι και προσαυξήσεις διαγράφονται, αυτά ανέρχονται στο ποσό των 11.000.000 ευρώ περίπου.

2. Το ποσό των 11.814.687,43 ευρώ της αρχικής δημοσιονομικής διόρθωσης, ακριβώς το ισόποσο, γίνεται αντικείμενο επιχορήγησης προς τον Δήμο από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε να το επιστρέψει. Στην πραγματικότητα, έχουμε ένα μηδενικό άθροισμα.

3. Δημιουργείται στον Δήμο η υποχρέωση να καταβάλει το 10% της επιχορήγησης, και αυτό γίνεται με τον τρόπο της παρακράτησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για 72 μήνες. Δηλαδή μέσα σε έξι χρόνια ο Δήμος θα επιστρέψει στο Κράτος 1.180.000 ευρώ, σε ισόποσες δόσεις.

Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι από το σύνολο της οφειλής μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις, μόλις το 5% περίπου βαρύνει τον Δήμο μας. Το 95% εξαλείφεται.

Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα εισηγηθώ την εκτέλεση αυτού που προβλέπει το Άρθρο 115 του σχετικού Νόμου, δηλαδή την αναδοχή της οφειλής που είχε επιβληθεί στη ΔΕΠΑΝΑΛ.

Αυτή η υπόθεση δείχνει ότι δεν υπάρχουν άλυτα προβλήματα. Υπάρχουν δύσκολα προβλήματα, αλλά όχι άλυτα. Ο Δήμος Ηρακλείου γυρίζει σελίδα. Ο Δήμος μας θα αλλάξει. Σε αυτή την αλλαγή υπάρχουν αντιστάσεις. Αλλά η βούλησή μας και η θετική μας προσέγγιση θα κάμψουν τις αντιστάσεις και ο Δήμος μας θα γνωρίσει πολύ καλύτερες μέρες.

🔘Καθαριότητα: Αυτή είναι η «γέφυρα» μέχρι την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης

Όπως γνωρίζετε, ο Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη που θα ενισχύσει την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 18/8.

Ένα εύλογο ερώτημα που μου έχετε απευθύνει είναι το: «Μέχρι τότε, τι κάνουμε;».

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: Σε καμία στιγμή και σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε την Υπηρεσία Καθαριότητας χωρίς στήριξη. Ειδικότερα, μέχρι να μεταβούμε στο νέο μεικτό σύστημα καθαριότητας, λαμβάνουμε όλα τα μέτρα έτσι ώστε να διατηρηθεί μια ομαλή κατάσταση στην αποκομιδή απορριμμάτων και στην απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων.

Πιο συγκεκριμένα, καλύπτουμε την υποστελεχωμένη Υπηρεσία μας με πέντε πληρώματα απορριμματοφόρων, αποτελούμενα από έναν οδηγό και δυο συνοδούς για την ανακύκλωση και ταυτόχρονα ενισχύουμε περαιτέρω την εργολαβία απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων.

Αυτή την πρόταση της Δημοτικής μας Αρχής για τις διαδικασίες του σχεδίου – γέφυρα την εισηγήθηκα και εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή κατά την τελευταία της συνεδρίαση (27/8).

Μετά την ανάταξη της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί, η οποία θυμίζω ότι πραγματοποιήθηκε με την χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων του Δήμου Ηρακλείου και την ενίσχυση και άλλων Υπηρεσιών, στόχος μας είναι η εξασφάλιση της σταθερότητας της αποκομιδής. Κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή αυτών των έκτακτων μέτρων το επόμενο τρίμηνο (Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2025) και μέχρι την ανάληψη έργου από τον εξωτερικό συνεργάτη που θα προκύψει από τον Διεθνή Διαγωνισμό.

Δεσμευτήκαμε απέναντί σας να ανατάξουμε τις συνέπειες μιας στρεβλής κατάστασης που επικρατούσε για χρόνια στην καθαριότητα. Αυτή την δέσμευση υλοποιούμε. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε τη μάχη για το Ηράκλειο και τους ανθρώπους του. Και θα βγούμε νικητές από αυτή τη μάχη. Μαζί θα βγούμε νικητές.

🔘Ολοκληρώνεται ένας νέος χώρος στάθμευσης 150 οχημάτων

Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη και τον επιβλέποντα του έργου Γιάννη Σπυριδάκη, είδαμε από κοντά την πρόοδο των εργασιών στο πάρκο Ερυθραίας. Ένα έργο χωρισμένο σε τμήματα, το οποίο δημιουργεί μια μεγάλη εναλλακτική διαδρομή πεζών και ποδηλάτων, μια αξιόλογη περιοχή αναψυχής, παράλληλα της λεωφόρου Κνωσού.

Εστιάσαμε ιδιαίτερα στο νέο χώρο στάθμευσης χωρητικότητας 150 οχημάτων που δημιουργούμε στο βόρειο τμήμα του έργου, κάτω από τη γέφυρα του ΒΟΑΚ στην περιοχή του Μπεντεβή. Μια παρέμβαση η οποία θα προσφέρει πολλαπλή ανακούφιση στους κατοίκους της περιοχής. Όπως και το σύνολο του έργου, το οποίο θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στην κυκλοφορία, στην κίνηση και τη ζωή των ανθρώπων σε αυτό το τμήμα της πόλης μας.

Θυμίζω ότι με τα έργα του πάρκου Ερυθραίας δημιουργούνται πεζοδρόμια, κιόσκια, μικρές πλατείες, υδάτινο στοιχείο, σταθμοί δημόσιων ποδηλάτων, παιδικές χαρές, χώρος υπαίθριας άσκησης, κ.α. σε μια έκταση μεγαλύτερη των 50 στρεμμάτων.

🔘Η θέση μας για το ενδεχόμενο δημιουργίας μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων (καύσης) στο Ηράκλειο

Συζητήσαμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου το σύνολο σχεδόν των Δημοτικών Συμβούλων συμμερίστηκε το σκεπτικό που ανέπτυξα κατά την αναλυτική εισαγωγική μου τοποθέτηση.

Ένα θέμα για το οποίο βρίσκομαι σε διαρκή επικοινωνία με τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης και Δήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργο Μαρινάκη, τον Πρόεδρο του δικτύου ΦοΣΔΑ και Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη και με τα στελέχη του ΕΣΔΑΚ, ώστε να υπάρχει κοινή αντίδραση.

Μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο με την ιδιότητα του Δημάρχου Ηρακλείου αλλά και του Προέδρου του ΕΣΔΑΚ, ενημέρωσα το Σώμα για την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη εργασίας που είχα με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας Μανόλη Γραφάκο.

Υπενθύμισα ότι ζήτησα να δοθεί παράταση στον χρόνο διαβούλευσης (η οποία και δόθηκε μέχρι τις 17/10/25), καθώς και ότι προσκάλεσα τον Μανόλη Γραφάκο σε συνάντηση στο Ηράκλειο, σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς της Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια Κρήτης, ΠΕΔ) και τους ΦοΔΣΑ της Κρήτης.

Επεσήμανα ότι στον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ) δεν υπάρχει καμία αναφορά για την ενεργειακή αξιοποίηση, όπως τεχνικά ονομάζεται η καύση. Αναφέρθηκα ειδικότερα στις τρεις διαστάσεις του ζητήματος, τη θεσμική, την περιβαλλοντική και την οικονομική, καθώς και στο ζήτημα της χωροθέτησης και στην πρόβλεψη η μονάδα της Κρήτης να καλύπτει και νησιά του νοτίου Αιγαίου. Στα κομβικά ζητήματα δηλαδή, όπου τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα για τον σχεδιασμό, δεν πείθουν καθόλου. Στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε αναλυτικά την τεκμηρίωσή μου και για τα θέματα αυτά.

Όπως τόνισα, με τα σημερινά δεδομένα, αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι εξαιρετικά προβληματικό. Και, αν τα ερωτήματα που τίθενται και θα τεθούν δεν απαντηθούν ικανοποιητικά, η άποψη μου είναι ότι πρέπει να είμαστε απολύτως αρνητικοί στο σχέδιο αυτό. Αφήνω ωστόσο το περιθώριο συζήτησης, και βεβαίως το βάρος της απόδειξης είναι στην άλλη πλευρά, η οποία θέτει το ζήτημα. Εκτιμώ ότι στις επόμενες μέρες η πληροφορία μας, και κατά συνέπεια και η στοιχειοθέτηση της θέσης μας, θα είναι αρκετά πιο δομημένη.

🔘Συναντήσεις εργασίας για ζητήματα της πόλης

Με θέματα της καθημερινότητας στο επίκεντρο, ξεκίνησα μια νέα σειρά συναντήσεων εργασίας, η οποία θα συνεχιστεί και την ερχόμενη εβδομάδα, με μέλη της δημοτικής μας παράταξης «Δικαίωμα στην Πόλη».

Ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ποιότητα ζωής, μικρές και μεγαλύτερες σημειακές παρεμβάσεις και δράσεις σε όλες τις Δημοτικής Ενότητες του Ηρακλείου και της Νέας Αλικαρνασού βρέθηκαν στην ατζέντα, η οποία συμπληρώθηκε με διαφορετικές προτάσεις και ενδιαφέρουσες ιδέες.

🔗Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Το σημαντικό έργο της προσθήκης τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ηρακλείου που κατασκευάζεται από την ΔΕΥΑΗ.

• Τις εκδηλώσεις του 2ου Φεστιβάλ των Τειχών που ξεκίνησε το Σάββατο 30/8 με την ποιητική σύνθεση του Οδυσσέα Ελύτη που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης «Άξιον Εστί», στο κατάμεστο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης».

• Tα οριστικά αποτελέσματα επιλογής βρεφών και νηπίων για τη σχολική χρονιά 2025 – 2026 μέσω Δήμου για τους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς μας. Όσα παιδιά δεν επιλέχθηκαν μέσω αυτής της διαδικασίας θα τοποθετηθούν με voucher, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να γίνεται τη Δευτέρα 1/9.

• Τις εργασίες καθαρισμού, καλλωπισμού και συντήρησης των χώρων πρασίνου στα σχολεία του Δήμου που βρίσκονται σε εξέλιξη από την Υπηρεσία Πρασίνου, ώστε πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, να είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς.

• Τη συνάντηση που πραγματοποίησα με την Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τασούλα Μαρκομιχελάκη, μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη.

• Τη νέα έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Βισκαδουράκη με τίτλο «Ο κύριος Χάιντ μπροστά στον καθρέφτη του», που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ηρακλείου – Δημοτική Πινακοθήκη και η Περιφέρεια Κρήτης, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

• Τη διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων εγγραφής και για τους μαθητές Β’ και Γ’ τάξης ΕΠΑΛ στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2025-2026.

• Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για το εξαιρετικής σημασίας αρχαιολογικό εύρημα στο λόφο Παπούρα.

• Τον 1ο Δρόμο Ειρήνης στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, με την συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου και του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης ΙΚΑΡΟΣ, σε συνεργασία με τον Γρηγόρη Λαμπράκη, γιο του γιατρού, αθλητή, πολιτικού και αγωνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη ο οποίος δολοφονήθηκε τον Μάιο του 1963.

• Τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τον Απόστολο Τίτο και την μνήμη των σφαγιασθέντων κατοίκων του Χάνδακα την 25η Αυγούστου 1898.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!