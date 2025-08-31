Ηράκλειο:Εξιχνιάστηκαν επτά περιπτώσεις απάτης,συνελήφθησαν τέσσερα άτομα μεταξύ των οποίων και ανήλικος

Εξιχνιάσθηκαν -7- περιπτώσεις απάτης στο Ηράκλειο

Συνελήφθησαν -4- ημεδαποί μεταξύ των οποίων και ανήλικος

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος -1- ακόμα ημεδαπού

Τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένα κυρίως άτομα και παρουσιαζόμενοι ως λογιστές ή υπάλληλοι Δημόσιας Επιχείρησης είχαν αποσπάσει κοσμήματα και χρήματα συνολικής αξίας άνω των 82.500 ευρώ

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση -7- περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης (-5- τετελεσμένες και -2- απόπειρες) στο Ηρακλειο .

Ειδικότερα στις 29 και 30 Αυγούστου άγνωστοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου παρουσιαζόμενοι ως λογιστές ή υπάλληλοι Δημόσιας Επιχείρησης και με πρόφαση οικονομικών ευεργετημάτων, κατάφεραν σε πέντε περιπτώσεις να τους πείσουν να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά ή κοσμήματα συνολικής αξίας 82.680 ευρώ.

Από την προανάκριση της ανωτέρω υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί μεταξύ των οποίων και ανήλικος και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα ημεδαπού για σύσταση εγκληματικής ομάδας και απάτες.

Επίσης συνελήφθη ημεδαπή κηδεμόνας του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :

• -3- κινητά τηλέφωνα.

• χρηματικό ποσό των 540 ευρώ

• ΙΧΕ αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς για τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης υπενθυμίζει:

• Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών ή για επιστροφή φόρου από ασφαλιστικά ταμεία ή για να αποφευχθεί η φυλάκιση οικείου σας προσώπου, λόγω εμπλοκής του σε θανατηφόρο ή σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

• Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

• Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο) ή με το πρόσχημα πρόκλησης ατυχήματος από συγγενικό σας πρόσωπο, το οποίο είχε ως συνέπεια το θανάσιμο ή βαρύτατο τραυματισμό ανήλικου συνήθως παιδιού. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά.

• Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

• Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται.

• Εάν οι δράστες έλθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας, επιδιώξτε εάν είναι δυνατόν την επικοινωνία με το οικείο σας πρόσωπο με άλλη τηλεφωνική συσκευή για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η «γραμμή» να είναι ακόμη ανοιχτή από τους δράστες, οι οποίοι δεν τερμάτισαν την προηγούμενη κλήση.

• Η επικοινωνία να γίνεται άμεσα, με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι ή σας έδωσαν οι δράστες να μιλήσετε.

• Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.

• Να μην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.

• Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

• Επισημαίνεται επίσης ότι στα τροχαία ατυχήματα ακολουθούνται πάντα από τις αστυνομικές Αρχές οι νόμιμες και προβλεπόμενες ενέργειες, υπό την καθοδήγηση των κατά τόπους Εισαγγελικών Αρχών και σε καμία περίπτωση δεν υφίστανται παρέκκλιση από αυτές, με την καταβολή χρηματικών ποσών.

• Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

• Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

• Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

• Να ενημερώνετε τα οικεία σας πρόσωπα (του στενού και ευρύτερου συγγενικού, φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντος) και ιδιαιτέρως τα ηλικιωμένα άτομα σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος και να τους συμβουλεύετε σχετικά, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο θυματοποίησης τους.

Περισσότερες συμβουλές στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας

https://www.astynomia.gr/.