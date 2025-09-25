Δήμος Ηρακλείου:Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το έργο ανάπλασης της Λ. Καλοκαιρινού, από την Ίδης μέχρι την Γιαμαλάκη, προϋπολογισμού 1.620.000 ευρώ

1.768.419,06 ευρώ μαζί με τα συνοδά έργα – Αλέξης Καλοκαιρινός: Ένα ακόμη σημαντικό έργο με σκοπό να αναζωογονηθεί η τοπική επιχειρηματικότητα και να ενισχυθεί η εμπορική κίνηση

Στη δημοπράτηση του έργου αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης της Λ. Καλοκαιρινού προχώρησε η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, στο τμήμα από την οδό Ίδης έως την οδό Γιαμαλάκη, προϋπολογισμού 1.620.000 ευρώ, όπου μαζί με τα συνοδά έργα (υπογειοποίησης δικτύων ρεύματος και αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες) ανέρχεται στο ποσό του 1.768.419,06 ευρώ.

Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που όπως έχουν τονίσει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης, εντάσσεται στο αναθεωρημένο σχέδιο της νέας προγραμματικής περιόδου της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Ηρακλείου.

Με την ολοκλήρωση των έργων που αποσκοπούν στην ισόρροπη ανάπτυξη του εμπορικού κέντρου, θα αλλάξει ριζικά η εικόνα της κεντρικής λεωφόρου, θα αναζωογονηθεί η τοπική επιχειρηματικότητα και θα ενισχυθεί η εμπορική κίνηση. Η περιοχή παρέμβασης του έργου αφορά σε μια έκταση μήκους περίπου 255 μέτρων και συνολικής έκτασης 3.400 τ.μ. και περιλαμβάνει διαπλάτυνση πεζοδρομίων, δημιουργία όδευσης τυφλών, νέες δαπεδοστρώσεις, νέες φυτεύσεις, νέο ηλεκτροφωτισμό και αναβάθμιση των υδραυλικών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων.

Παράλληλα, το έργο συναρθρώνεται με δυο ακόμη σημαντικές παρεμβάσεις στην περιοχή, την ανάπλαση και του δεύτερου τμήματος της Λ. Καλοκαιρινού, από τη Γιαμαλάκη μέχρι τη Χανιόπορτα, αλλά και τη διαμόρφωση της οδού Μάχης Κρήτης από την Πλατεία Κόρακα μέχρι την οδό Εφόδου. Πρόκειται για παρεμβάσεις που συνδυάζουν τις στρατηγικές της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και της ανάδειξης των Ενετικών Τειχών, τα οποία θα περάσουν στον Δήμο Ηρακλείου το επόμενο διάστημα με την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης που θα υπογραφεί με το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το έργο αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης της Λ. Καλοκαιρινού, στο τμήμα από την Ίδης έως τη Γιαμαλάκη, χρηματοδοτείται κατά 100% από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» και έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.