Δήμος Καντάνου -Σελίνου:𝚬κδήλωσση για τον 𝚬ορτασμό της 𝟖𝟓𝛈ς 𝚬πετείου της 𝚳άχης της 𝚱ρήτης

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Εκτελεσθέντων στην Παλαιόχωρα, η εκδήλωση για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκ μέρους του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, ο Δήμαρχος κ. Αντώνιος Κων. Περράκης, Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι και Μέλη των Δημοτικών Κοινοτήτων, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, φορέων, πολιτιστικών συλλόγων και πολίτες του Δήμου μας.

Η τελετή ξεκίνησε με την επιμνημόσυνη δέηση την οποία τέλεσαν ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος Κουμαρτζάκης, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Σελίνου π. Παναγιώτης Ανδρουλάκης και ο ιερέας π. Νικόλαος Λαμπάκης, εφημέριος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Παλαιόχωρα.

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων και εψάλη ο Εθνικός Ύμνος από τους παρευρισκόμενους.

Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων:

• Ο Δήμαρχος Καντάνου-Σελίνου, κ. Αντώνιος Κων. Περράκης

• εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ο κ. Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, Βουλευτής Ν. Χανίων,

• από την Περιφέρεια Κρήτης ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Φραγκάκης,

• από τον Δήμο Πλατανιά ο κ. Γιώργος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος

• από την 5η Α/Μ Ταξιαρχία ο Συνταγματάρχης Πεζικού κ. Λεωνίδας Ραλάκης,

• εκ μέρους της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κυρίας Σέβης Βολουδάκη ο κ. Νικόλαος Δρακάκης

• εκ μέρους της Βουλευτού Χανίων, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, ο κ. Κώστας Τσαγκαράκης,

• εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας ο Αστυνόμος Β΄ κ. Κώστας Ανδρεόπουλος, Διοικητής του Α.Τ. Καντάνου,

• εκ μέρους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ο προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καντάνου, Υποπυραγός κ. Ευτύχιος Βαρδουλάκης,

• εκ μέρους της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας/παράρτημα Χανίων ο επισμηναγός ε.α., κ. Χρήστος Μαλανδράκης,

• εκ μέρους του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων κα Χωριών της Ελλάδας ο κ. Σπύρος Δαράκης

• από την Δημοτική Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, ο Πρόεδρος κ. Νίκος Φιωτάκης,

• από την Τοπική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ο γραμματέας κ. Γιάννης Χαριτάκης,

• από την Δημοτική Κοινότητα Παλαιόχωρας, ο Πρόεδρος κ. Ευτύχης Βιτσιλάκης,

• η εκπρόσωπος του Προέδρου της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Καντάνου-Σελίνου κυρία Αριστέα Σημαντηράκη,

• ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης του Δήμου Καντάνου-Σελίνου κ. Γεώργιος Γεωργιλάκης,

• από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμπανιωτών- Μαραλιωτών ο Πρόεδρος κ. Πολύκαρπος Μπουλταδάκης,

• Εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Καντάνου και του Συλλόγου Γυναικών Καντάνου η κυρία Μαρία Πουλάδη,

• η Πρόεδρος του Συλλόγου Κυρίων και Δεσποινίδων Παλαιόχωρας κυρία Ευαγγελία Φραντζεσκάκη,

• από την Δημοτική Κοινότητα Σκάφης ο Πρόεδρος κ. Νίκος Κλεινάκης και

• εκ μέρους του Πανελληνίου Συλλόγου Αρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων ο κ. Ευτύχης Κουκουτσάκης.

Ιδιαίτερη αναφορά στα γεγονότα της εποχής και στη σημασία της Μάχης της Κρήτης για την ιστορική μνήμη και την ελευθερία του τόπου έγινε με ομιλία που πραγματοποιήθηκε από τον κ. Νίκο Αποστολάκη, Πρόεδρο του Πολιτιστικού – Παραδοσιακού Συλλόγου Σελίνου.

Ακολούθησε η απόδοση ριζίτικου τραγουδιού από τον Πολιτιστικό – Παραδοσιακό Σύλλογο Σελίνου με συγκίνηση και αυθεντικότητα.

Τελετάρχης της εκδήλωσης ήταν ο κ. Μιχαήλ Τωμαδάκης.

Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου ευχαριστεί όλους όσους παρευρέθηκαν και τίμησαν με τη παρουσία τους την εκδήλωση, τιμώντας διαχρονικά τη μνήμη των αγωνιστών και των θυμάτων της περιόδου, διατηρώντας ζωντανή την ιστορική παρακαταθήκη και μεταφέροντας το μήνυμα της θυσίας και της ενότητας στις νεότερες γενιές.