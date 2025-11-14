ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου:Ανακαινίζεται το ΚΕΠ Γαζίου – Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαλεβιζίου μεταφέρεται προσωρινά η λειτουργία του

Στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μαλεβιζίου θα λειτουργεί προσωρινά το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Γαζίου (ΚΕΠ) από την ερχόμενη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, λόγω των εργασιών ανακαίνισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο υφιστάμενο κτίριο.

Λόγω της μεταφοράς του εξοπλισμού στις νέες εγκαταστάσεις της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Ελ. Βενιζέλου 194–196), το ΚΕΠ θα παραμείνει κλειστό σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, κατά την απογευματινή βάρδια από 14:00 έως 19:30, καθώς και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου.

Από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, το ΚΕΠ θα λειτουργεί κανονικά, με πλήρες ωράριο, στις νέες προσωρινές εγκαταστάσεις:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 – 19:30

Σάββατο: 08:00 – 13:30

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή μεταβολή της λειτουργίας και διαβεβαιώνει ότι η μεταστέγαση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργολαβίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του ΚΕΠ, προς όφελος της καλύτερης εξυπηρέτησης των δημοτών.

Δήμος Ηρακλείου:854.000 ευρώ για την αποκατάσταση λακκουβών και την επισκευή φθορών οδοστρωμάτων
