Δήμος Ηρακλείου:854.000 ευρώ για την αποκατάσταση λακκουβών και την επισκευή φθορών οδοστρωμάτων

Η οδική ασφάλεια στο επίκεντρο: 854.000 ευρώ για την αποκατάσταση λακκουβών και την επισκευή φθορών οδοστρωμάτων στον Δήμο Ηρακλείου

Ενισχύεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, βελτιώνεται η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών

Τη σύμβαση για την επισκευή των φθορών οδοστρωμάτων προϋπολογισμού 854.070,42 ευρώ με ΦΠΑ και διάρκεια δύο ετών, υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργου Σισαμάκη και της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Οδοποιίας Πέπης Βαλίρη το πρωί της Παρασκευής 14/11.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε ότι το ζητούμενο στη μάχη της λακκούβας είναι να υπάρξουν σημαντικά αποτελέσματα σε σύντομο χρόνο και υπενθύμισε ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί θέμα υψηλής προτεραιότητας για τη Δημοτική Αρχή, το οποίο συμπεριλαμβάνει εκτός από την αποκατάσταση των φθορών των οδοστρωμάτων, και τη δυνατότητα των ανθρώπων να περπατάνε στην πόλη:

«Οι επισκευές στις φθορές των οδοστρωμάτων, δηλαδή η μάχη της λακκούβας είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και το αντιμετωπίζουμε σαν μια από τις μεγάλες μας προτεραιότητες. Με την υπογραφή της σύμβασης τίθεται πλέον σε δράση το πρόγραμμα και θεωρούμε ότι θα έχουμε αποτελέσματα σημαντικά σε σύντομο χρόνο. Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός:

Η άμεση αντιμετώπιση εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος, εκεί όπου μπορεί η παρέμβαση να έχει καθυστερήσει, αυτό να μην συμβαίνει πια. Το οδικό μας δίκτυο που είναι εκτεταμένο σε ό,τι αφορά τον Δήμο Ηρακλείου, αστικό και περιαστικό, έχει πολλά ζητήματα. Οι επισκευές αυτές συνεπώς θα πρέπει να είναι προτεραιοποιημένες αλλά επαναλαμβάνω το ζήτημα είναι η άμεση δράση, δηλαδή η ταχεία επέμβαση.

Έχουμε εδώ ένα πρόβλημα; Το φτιάχνουμε και συνεχίζουμε στο επόμενο. Γενικότερα, το ζήτημα της οδικής ασφάλειας αποτελεί μια μεγάλη προτεραιότητα αυτής της Δημοτικής Αρχής και δεν αφορά μόνο την ασφάλεια των οχημάτων αλλά κάθε κίνηση μέσα στην πόλη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε βάλει σε υψηλή προτεραιότητα και τη δυνατότητα των ανθρώπων να περπατάνε στην πόλη και αυτό είναι ένα παράλληλο πρόγραμμα το οποίο εξελίσσεται και για το οποίο θα δούμε σημαντικά αποτελέσματα μέσα στον επόμενο χρόνο. Όμως ήδη από φέτος η μάχη της λακκούβας αναλαμβάνεται με καλύτερες προϋποθέσεις και πιστεύω ότι αυτά τα αποτελέσματα θα τα δούμε όλοι μας πολύ σύντομα».

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης δήλωσε: «Υπογράφηκε σήμερα από το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό η σύμβαση για την αποκατάσταση των λακκουβών του Δήμου Ηρακλείου.

Μια σύμβαση που έρχεται να ενισχύσει το κομμάτι της οδικής ασφάλειας πέρα από τις υφιστάμενες συμβάσεις των ασφαλτοστρώσεων, της πλήρους ασφαλτόστρωσης των δρόμων οι ανάγκες της πόλης, όχι μόνο του Ηρακλείου, αλλά όλων των πόλεων είναι αυξημένες στο κομμάτι των φθορών του οδοστρώματος. Με αυτή τη σύμβαση φιλοδοξούμε και να καλύψουμε όλες τις επικινδυνότητες που υπάρχουν αλλά και να ενισχύσουμε την οδική ασφάλεια.

Θετική η εξέλιξη και ξεκινάμε αμέσως από τον επόμενο μήνα και για όλο το 2026 που υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ και εκτιμούμε ότι θα καλύψει το μεγαλύτερο τμήμα των αναγκών του Δήμου Ηρακλείου».

Στο σημαντικό αυτό έργο για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, περιλαμβάνονται εργασίες αποκατάστασης λακκουβών και φθορών των ασφαλτικών οδοστρωμάτων οι οποίες κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος οφείλει άμεσα να επισκευάζει τις φθορές του οδοστρώματος που θα του κοινοποιούνται και σε περίπτωση εντόνων φυσικών και καιρικών φαινομένων οφείλει να βρίσκεται σε ετοιμότητα για τυχόν επεμβάσεις αντιμετώπισής τους σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελούσε βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, η οποία μπαίνει στην φάση της πραγματοποίησης, ενταγμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου.