Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με πάνω από 60 γραμμάρια κοκαΐνη

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν περισσότερα 60 γραμμάρια κοκαΐνη

Συνελήφθη χθες (13.11.2025) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 49χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, χθες (13.10.2025) πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 49χρονου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες και κατασχέθηκαν τρείς συσκευασίες οι οποίες περιείχαν συνολικά 61 γραμμάρια κοκαΐνης και κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.