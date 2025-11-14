ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με πάνω από 60 γραμμάρια κοκαΐνη

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο
Κατασχέθηκαν περισσότερα 60 γραμμάρια κοκαΐνη

Συνελήφθη χθες (13.11.2025) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 49χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, χθες (13.10.2025) πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 49χρονου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες και κατασχέθηκαν τρείς συσκευασίες οι οποίες περιείχαν συνολικά 61 γραμμάρια κοκαΐνης και κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Δήμος Μαλεβιζίου:Ανακαινίζεται το ΚΕΠ Γαζίου – Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαλεβιζίου μεταφέρεται προσωρινά η λειτουργία του

Team Πολ. Κρήτης -
Στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μαλεβιζίου θα λειτουργεί προσωρινά...

Δήμος Ηρακλείου:854.000 ευρώ για την αποκατάσταση λακκουβών και την επισκευή φθορών οδοστρωμάτων

Team Πολ. Κρήτης -
Η οδική ασφάλεια στο επίκεντρο: 854.000 ευρώ για την...

Ρέθυμνο:Μεταστέγαση υπηρεσίας ΔΑΑΚ

Team Πολ. Κρήτης -
Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της ΠΕ Ρεθύμνης...

Επιστημονικό Συνέδριο HELORS 2025 στο Πολυτεχνείο Κρήτης 20-22 Νοεμβρίου 2025

Team Πολ. Κρήτης -
Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης...

