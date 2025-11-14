Επιστημονικό Συνέδριο HELORS 2025 στο Πολυτεχνείο Κρήτης 20-22 Νοεμβρίου 2025

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει το 10ο Διεθνές Συμπόσιο & 32ο Εθνικό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας (HELORS 2025), 20-22 Νοεμβρίου 2025, στην Πολυτεχνειούπολη.

Συνδιοργανωτές είναι η Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE), η Περιφέρεια Κρήτης – Αντιπεριφέρεια Χανίων και ο Δήμος Χανίων.

Το Συνέδριο εστιάζει στην Επιχειρησιακή Έρευνα, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Καινοτομία για την Ενεργειακή Μετάβαση και συγκεντρώνει διακεκριμένους ερευνητές από όλον τον κόσμο, με πάνω από 55 επιστημονικές ανακοινώσεις και κεντρικές ομιλίες.

Η επίσημη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:00 στο Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1).

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:30–11:30 θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρία με ομιλίες αφιερωμένες στη μνήμη και το επιστημονικό έργο του Βαγγέλη Γρηγορούδη.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://helors2025.eu/

Πρόεδροι Συνεδρίου:

Επ. Καθ. Ελευθέριος Σίσκος

Καθ. Μιχαήλ Δούμπος, Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Καθ. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Ομ. Καθ. Νικόλαος Ματσατσίνης