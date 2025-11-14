Ενημερωτική Εκδήλωση για τα Βλαστοκύτταρα από τη ΔηΤΟΒ Κρήτης, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και το ΙΤΕ

Για ένατη συνεχή χρονιά πραγματοποιείται από τη Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης (ΔηΤΟΒ Κρήτης) της Αιματολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, η Εβδομάδα Ενημέρωσης για τα Βλαστοκύτταρα από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ομφαλικού Αίματος, τη 15η Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 στον χώρο του Νεοκλασσικού κτιρίου του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο κέντρο του Ηρακλείου. Την εκδήλωση οργάνωσε η ΔηΤΟΒ Κρήτης σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε από την Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγήτρια Αιματολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθύντρια της Αιματολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ, κυρία Ελένη Παπαδάκη, το έργο της ΔηΤΟΒ Κρήτης στον τομέα της Υγείας και της Έρευνας καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του έργου της.

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας,ΕΛΙΔΕΚ (αρ. πρότασης 4154) «Βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των Τραπεζών Ομφαλικού Αίματος και των Μητρώων Δοτών Μυελού βασισμένη στο HLA προφίλ- ECoBBMaDoR» από τη Δρ Ελένη Λατσούδη, συνεργαζόμενη Ερευνήτρια Βιοϊατρικής & Γενετικής, στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ) του ΙΤΕ.

Τέλος, παρουσιάστηκε το καινοτόμο για την Ελλάδα ψηφιακό εργαλείο αναζήτησης και απεικόνισης HLA γονιδίων HLA-S.A.V.E, από τον κύριο Γεώργιο Ντόβα Μηχανικό Λογισμικού στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ και τη Δρ Ειρήνη Μαυρουδή, συνεργαζόμενη Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Μελέτης Αιμοποίησης, της Ιατρικής Σχολής, ΠΚ & τη ΔηΤΟΒ Κρήτης.

Το ψηφιακό εργαλείο υλοποιήθηκε από την ομάδα του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΠ-ΙΤΕ (Δρ. Ειρήνη Φουντουλακη, Δρ. Ελένη Λατσούδη και κ. Γεώργιο Ντόβα) σε συνεργασία με την ομάδα της ΔΗΤΟΒ Κρήτης (Καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη, Δρ. Ειρήνη Μαυρουδή),

με υποστήριξη από τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ευφυή Υγεία «smartHEALTH: European Digital Innovation Hub for Smart Health: Precision Medicine and Innovative E-health Services» και με την ευθύνη του Καθηγητή κύριου Δημήτριου Πλεξουσάκη, επικεφαλής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων, και του κύριου Δημήτριου Κατεχάκη, επικεφαλής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθηγητής κύριος Βασίλειος Χαρμανδάρης, η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού -Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης κυρία Χρυσούλα Δασκαλάκη ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης,

ο Υποδιοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας ΥΠΕ, κύριος Χρήστος Κλεοβούλου, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων-ΙΠ ΙΤΕ και Επιστημονικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Κόμβου Καινοτομίας για Ευφυή υγεία –Smart Health, καθηγητής κος Δημήτριος Πλεξουσάκης και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ν.Ηρακλείου κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος.

Στην εκδήλωση παρίστατο ο Διοικητής του ΠαΓΝΗ Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γεώργιος Χαλκιαδάκης, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ Καθηγητής κ. Πάνος Τσακαλίδης, ο Πρόεδρος της Μονάδας Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητής κ. Μιχαήλ Παυλίδης,

καθώς ερευνητές της Ιατρικής Σχολής, του ΙΤΕ και του ΠαΓΝΗ. Συμμετείχαν εκπρόσωποι των Εθελοντικών Οργανώσεων «Ορίζοντας» και «Αναγέννηση», του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων , των Δημόσιων Τραπεζών Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων σε Ελλάδα και Κύπρο, και του Κέντρου Ενημέρωσης και προσέλκυσης εθελοντών δοτών μυελού των οστών του Πανεπιστημίου Πατρών-ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ.

Τονίστηκε ότι η βασική αποστολή των Δημόσιων Τραπεζών Ομφαλικού Αίματος είναι ο εμπλουτισμός της διεθνούς και εθνικής Δεξαμενής Δοτών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων για την κάλυψη των αιματολογικών ασθενών που χρήζουν μεταμόσχευσης, κυρίως από περιοχές με HLA ιδιαιτερότητες, όπως η Κρήτη.

Οι σύγχρονες τάσεις είναι να μην χάνεται καμία μονάδα Ομφαλικού Αίματος και πλέον εφαρμόζεται το πολυπαραγοντικό μοντέλο φύλαξης μονάδων ΟπΑ για χρήση στο πεδίο των Μεταγγίσεων, προηγμένων Κυτταρικών θεραπειών και Αναγεννητικής Ιατρικής. Η διασύνδεση των Τραπεζών και των Μητρώων Δοτών με φορείς ανάπτυξης και προώθησης καινοτόμων προϊόντων είναι σημαντική καθώς και η συμβολή της Πολιτείας για την υποστήριξη του έργου των Τραπεζών για την κάλυψη των αναγκών σε δότες σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.

Ακολουθήστε τη ΔηΤΟΒ Κρήτης

Facebook @cordbloodbankcrete.gr Χ (twitter) @PublicCBBC YouTube Cord Blood Bank Crete

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΔηΤΟΒ Κρήτης : info@cordbloodbankcrete.gr

Tηλ: +30 2810-394726 Κινητό: +30 6930847253