Μήνυμα καλοσύνης και αγάπης από το ΚΗΦΗ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 13 Νοεμβρίου, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, διοργάνωσε μια ξεχωριστή δράση σε συνεργασία με τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου.

Οι ωφελούμενοι του ΚΗΦΗ συναντήθηκαν με τα παιδιά και συζήτησαν μαζί τους για την αξία της καλοσύνης στην καθημερινότητα, απήγγειλαν ποιήματα και έγραψαν ευχές, τις οποίες στη συνέχεια τοποθέτησαν στα «φύλλα» του Δέντρου της Καλοσύνης.

Το ιδιαίτερο αυτό δέντρο προσφέρθηκε ως δώρο στα παιδιά, με την ευχή να τους εμπνέει καθημερινά ώστε να υιοθετούν και να μοιράζονται μικρές πράξεις καλοσύνης.

Η δράση πραγματοποιήθηκε παρουσία της αρμόδιας Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Όλγας Δραμουντάνη, η οποία δήλωσε:

«Η καλοσύνη είναι η δύναμη που ενώνει και χτίζει κοινωνίες με ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη. Η δράση απέδειξε πως όταν οι γενιές συναντιούνται, η αγάπη και η καλοσύνη ανθίζουν. Μέσα από αυτή τη δράση που υλοποιήσαμε, είδαμε πόσο σημαντικό είναι οι μεγαλύτεροι να μοιράζονται σοφία και αγάπη και με πόσο ενδιαφέρον ανταποκρίνονται τα παιδιά. Ένα μεγάλο μπράβο σε όσους συμμετείχαν σε αυτή τη συγκινητική πρωτοβουλία, μεταδίδοντας το πιο όμορφο μήνυμα, ότι η καλοσύνη είναι δύναμη που αλλάζει τον κόσμο!».