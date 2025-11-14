“Βέλη” Βατσινά: Για όσο λίγο καιρό σας μένει ως Κυβέρνηση, στηρίξτε το μέλλον του πρωτογενούς τομέα

Ομιλία της βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, κατά την διαδικασία κύρωσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς»

Τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας έθεσε από το βήμα της Βουλής, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Ελένη Βατσινά η οποία κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει επιτέλους συγκεκριμένες και άμεσες ευθύνες.

Η βουλευτής επισήμανε ότι «ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος βιώνει συνθήκες που υπερβαίνουν το άμεσο πρόβλημα· αγγίζουν την ίδια την επιβίωση του επαγγέλματος και της υπαίθρου», ενώ τόνισε πως η Πολιτεία οφείλει να σταματήσει να αφήνει τους παραγωγούς «ομήρους των διαδικασιών και των καθυστερήσεων».

«Είναι δύσκολο να υπάρξει μια δημόσια τοποθέτηση σας, κύριε Υπουργέ για την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης ή άλλων ενισχύσεων του 2024 και 2025;» – ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελένη Βατσινά, απευθυνόμενη στον Υπουργό.

Μεταξύ άλλων, η Ηρακλειώτισσα βουλευτής εστίασε σε «καυτά» ζητήματα για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, με αιχμή την καθυστέρηση πληρωμών και ενισχύσεων. Η βουλευτής ζήτησε δημόσια δέσμευση του Υπουργού για την καταβολή της βασικής ενίσχυσης και των λοιπών ενισχύσεων 2024–2025, με σαφές χρονοδιάγραμμα και χωρίς περαιτέρω αναβολές.

Η κ.Βατσινά αναφέρθηκε στις αδικίες εις βάρος των νησιωτικών περιοχών τονίζοντας τις τεράστιες ανισότητες σε τιμές και κόστος παραγωγής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Κρήτη, όπου οι κτηνοτρόφοι πωλούν το γάλα σε χαμηλότερη τιμή (1,1 €/κιλό έναντι 1,5 € στην ηπειρωτική χώρα), ενώ οι ζωοτροφές κοστίζουν έως και τρεις φορές περισσότερο.

Από το βήμα της Βουλής υπογράμμισε επίσης την έλλειψη υποστήριξης σε κρίσεις και φυσικά φαινόμενα, επισημαίνοντας την ανυπαρξία προβλέψεων για ξηρασία, ανομβρία και αυξημένες θερμοκρασίες, καθώς και τις καθυστερήσεις ή ανεπαρκείς αποζημιώσεις.

Για το μείζον ζήτημα της διαχείρισης των κρίσεων και των ζωονόσων, με αφορμή τα συνεχιζόμενα μέτρα λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η Ελένη Βατσινά κάλεσε το Υπουργείο να θεσπίσει μέτρα για να αποτρέπονται μαζικές απώλειες, όπως αυτές που προκάλεσε η ευλογιά, ζητώντας ενίσχυση σε υποδομές, προσωπικό και προληπτικούς μηχανισμούς.

«Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στο έλεος της κάθε επόμενης κρίσης. Και τέτοιες δυσάρεστες εξελίξεις, τόσο έντονες και απόλυτες, έπρεπε να σας έχουν οδηγήσει να πάρετε την απόφαση αυτό που ψηφίζουμε σήμερα να μην είναι μια κύρωση, αλλά μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον αγροτικό τομέα της χώρας» – είπε η βουλευτής καλώντας την Πολιτεία να αναθεωρήσει το πλαίσιο λειτουργίας ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ «έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος και να παρέχουν δίκαιες, έγκαιρες αποζημιώσεις στους παραγωγούς».

Η βουλευτής Ηρακλείου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έχει αφήσει τον πρωτογενή τομέα στο περιθώριο, οδηγώντας τον σε κρίση εμπιστοσύνης, έλλειψη ρευστότητας και φτωχοποίηση των ανθρώπων της γης».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «η ύπαιθρος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δεύτερη ανάγκη. Είναι το θεμέλιο της οικονομίας μας, της διατροφικής μας ασφάλειας και της κοινωνικής μας συνοχής».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «οι παραγωγοί δεν μπορούν να είναι αναλώσιμοι. Το ΠΑΣΟΚ θέτει τις βάσεις για μια ενεργή συμμαχία με τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο — με πολιτική ευθύνη, αξιοκρατία και πράξεις» υπογραμμίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει να υπερασπίζεται με συνέπεια τον πρωτογενή τομέα, διεκδικώντας δίκαιες ενισχύσεις, ίσες ευκαιρίες για τις νησιωτικές περιοχές και μια πραγματική ανασυγκρότηση της αγροτικής πολιτικής της χώρας».