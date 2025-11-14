Ηράκλειο:Σε σημαντικό έργο αντικατάστασης κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης στον Λιμένα Χερσονήσου προχωρά η ΔΕΥΑΧ

Σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση εξοικονόμησης υδατικών πόρων, ορθότερης διαχείρισης τους, αλλά και βελτίωσης της καθημερινότητας πολιτών κι επισκεπτών, προχωρούν ΔΕΥΑΧ και Δήμος Χερσονήσου, μέσα από το σημαντικό έργο της αντικατάστασης κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης προς τον οικισμό Λιμένος Χερσονήσου.

Σημειώνεται ότι ο παλαιός αγωγός που διέρχεται από την οδό Καζαντζάκη, είναι μικρής διαμέτρου και χαμηλής ποιότητας. Η αντικατάσταση του κρίνεται αναγκαία, καθώς η χωροθέτηση του αγωγού, η διασύνδεση του με την κεντρικές δεξαμενές της δυτικής Χερσονήσου στην περιοχή κόμβου του ΒΟΑΚ, αλλά και η υδροδοτική σύνδεση κεντρικών οικισμών πέριξ του Λιμένα, έχουν αναβαθμίσει το ρόλο του σε de facto κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας.

Η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και η υποβολή πρότασης για το έργο «Αντικατάσταση Κεντρικού Τροφοδοτικού Αγωγού Ύδρευσης και παρελκόμενων προς τον οικισμό Λιμένος Χερσονήσου στην οδό Καζαντζάκη», εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Χερσονήσου, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 670.000 € χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων αγωγών ύδρευσης πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, την αντικατάσταση αγωγών άρδευσης και επεξεργασμένης εκροής, καθώς και την εγκατάσταση συσκευών ελέγχου και ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου.

Η απόφαση ελήφθη κατά την 14η Τακτική Συνεδρίαση της ΔΕΥΑΧ (11/07/2025), κατόπιν της τεχνικής έκθεσης και εισήγησης της Υπηρεσίας. Το έργο αφορά την αντικατάσταση του παλαιού αγωγού ύδρευσης μικρής διαμέτρου (Φ63 PVC), ο οποίος παρουσιάζει συχνά προβλήματα διαρροών και αδυνατεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες υδροδότησης του οικισμού Λιμένος Χερσονήσου, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υδατικού ισοζυγίου που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση της ΔΕΥΑΧ, οι απώλειες ύδατος στην υδροδοτική ζώνη υπερβαίνουν το 30%, ενώ στο συγκεκριμένο τμήμα ξεπερνούν το 40%. Με την υλοποίηση του έργου εκτιμάται ότι οι απώλειες θα μειωθούν σε ποσοστό κάτω του 25%, διασφαλίζοντας την ασφαλή και επαρκή υδροδότηση του δυτικού τμήματος του Λιμένα Χερσονήσου.

Η πρόταση χρηματοδότησης θα υποβληθεί στο «ΤΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού & διαχείριση υδάτων», με τίτλο «Χρηματοδότηση πράξεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας – β’ κύκλος» (Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΠ104-1241, Α/Α ΟΠΣ: 9210, ΑΔΑ: 61Χ74653Π8-ΠΛ3).

«Με την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χερσονήσου προχωρούμε στην αντικατάσταση ενός κρίσιμου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης, έργο που θα μειώσει σημαντικά τις απώλειες νερού και θα ενισχύσει την επάρκεια υδροδότησης στον Λιμένα Χερσονήσου» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου και πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει: «Η παρέμβαση αυτή αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού μας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας και την προστασία της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής».