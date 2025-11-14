Ρέθυμνο:Μεταστέγαση υπηρεσίας ΔΑΑΚ

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της ΠΕ Ρεθύμνης ενημερώνει τους συναλλασσόμενους και εξυπηρετούμενους από αυτήν πολίτες ότι, από την Δευτέρα 17-11-2025 έως την Παρασκευή 21-11-2025 η υπηρεσία θα είναι κλειστή για το κοινό λόγω μεταστέγασης.

Η Υπηρεσία θα λειτουργήσει εκ νέου, στην νέα της Δ/νση στην οδό Παπανικολάου 3 , στην περιοχή Καλλιθέας έναντι της πλατείας Αγίου Γεωργίου Πεταλιώτη από την Δευτέρα 24-11-2025.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι το τμήμα Κτηνιατρικής στεγάζεται πλέον από τα μέσα Οκτωβρίου και εξυπηρετεί τούς πολίτες και λοιπούς συναλλασσόμενους σε νέα Δ/νση στην Ζαμπελίου 34, στο ισόγειο όπου στεγάζεται η Δ/νση Υγείας και Πρόνοιας της ΠΕ Ρεθύμνης και το ΤΟΜΥ.

Τα τηλέφωνα Επικοινωνίας για το τμήμα Κτηνιατρικής έχουν αλλάξει και είναι τα παρακάτω:

2831343347(κ. Χριστοδουλάκη), 2831343322(κ. Νάκος), 2831343321(κ. Ανδρουλάκη), 2831343324(κ. Σαλούστρου), 2831343344(κ. Κοντογιάννης)