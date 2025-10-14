Δήμος Μαλεβιζίου:Η Ελευθερία Μερονιανάκη εξελέγη Συμπαραστάτης Δημότη και Επιχείρησης από το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου

Η Ελευθερία Μερονιανάκη αναλαμβάνει εκ νέου καθήκοντα Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, καθώς η υποψηφιότητά της έτυχε ευρείας αποδοχής και εγκρίθηκε με μυστική ψηφοφορία από το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, συνεχάρη την Ελευθερία Μερονιανάκη, επισημαίνοντας ότι, έχοντας ήδη υπηρετήσει με επιτυχία κατά την προηγούμενη θητεία της στη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, διαθέτει την εμπειρία και τη γνώση που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού. Έναν θεσμό, όπως σημείωσε, που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επικοινωνία, τη διαμεσολάβηση και τη διαφάνεια μεταξύ δημοτών και Δημοτικής Αρχής.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος τόνισε ότι τόσο η υποψηφιότητα της κ. Μερονιανάκη όσο και του ετέρου υποψηφίου, επίσης Δικηγόρου, κ. Κωνσταντίνου Κουτρουμπή, τιμούν τον Δήμο Μαλεβιζίου και αναδεικνύουν τη σημασία που έχει ο θεσμός του Συμπαραστάτη για την τοπική κοινωνία και τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης.

Η Ελευθερία Μερονιανάκη είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Έχει ήδη υπηρετήσει με επιτυχία τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Μαλεβιζίου κατά την περίοδο 2020–2023, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ Δήμου, δημοτών και επιχειρήσεων.

Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης αποτελεί έναν ανεξάρτητο διαμεσολαβητή που δέχεται καταγγελίες ή αναφορές πολιτών και επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην επίλυση προβλημάτων, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και δημοτικών αρχών.