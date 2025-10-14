ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου:Η Ελευθερία Μερονιανάκη εξελέγη Συμπαραστάτης Δημότη και Επιχείρησης από το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Ελευθερία Μερονιανάκη αναλαμβάνει εκ νέου καθήκοντα Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, καθώς η υποψηφιότητά της έτυχε ευρείας αποδοχής και εγκρίθηκε με μυστική ψηφοφορία από το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, συνεχάρη την Ελευθερία Μερονιανάκη, επισημαίνοντας ότι, έχοντας ήδη υπηρετήσει με επιτυχία κατά την προηγούμενη θητεία της στη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, διαθέτει την εμπειρία και τη γνώση που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού. Έναν θεσμό, όπως σημείωσε, που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επικοινωνία, τη διαμεσολάβηση και τη διαφάνεια μεταξύ δημοτών και Δημοτικής Αρχής.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος τόνισε ότι τόσο η υποψηφιότητα της κ. Μερονιανάκη όσο και του ετέρου υποψηφίου, επίσης Δικηγόρου, κ. Κωνσταντίνου Κουτρουμπή, τιμούν τον Δήμο Μαλεβιζίου και αναδεικνύουν τη σημασία που έχει ο θεσμός του Συμπαραστάτη για την τοπική κοινωνία και τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης.

Η Ελευθερία Μερονιανάκη είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Έχει ήδη υπηρετήσει με επιτυχία τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Μαλεβιζίου κατά την περίοδο 2020–2023, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ Δήμου, δημοτών και επιχειρήσεων.

Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης αποτελεί έναν ανεξάρτητο διαμεσολαβητή που δέχεται καταγγελίες ή αναφορές πολιτών και επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην επίλυση προβλημάτων, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και δημοτικών αρχών.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΔΡΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ: Μαζί για καλύτερη Ζωή –...

0
Το Βοήθεια στο Σπίτι της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα, ...

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Νέους και Νέες ...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης και το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά...

ΔΡΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ: Μαζί για καλύτερη Ζωή –...

0
Το Βοήθεια στο Σπίτι της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα, ...

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Νέους και Νέες ...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης και το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Στον Κρουσώνα η παρουσίαση του βιβλίου «Το Μαλεβίζι στην Επανάσταση του 1821»
Επόμενο άρθρο
Εργαστήρια Ψυχοεκπαιδευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Γονέων: Από τον Δήμο Χανίων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Απάντηση Μ. Χνάρη σε Α. Γεωργιάδη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Απάντηση Μ. Χνάρη σε Α. Γεωργιάδη: Απάντηση του Βουλευτή...

ΔΡΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ: Μαζί για καλύτερη Ζωή – Παρουσίαση του βιωματικού προγράμματος «Ευαισθητοποίηση στον εθελοντισμό και ενημέρωση για τον Ερυθρό Σταυρό»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Βοήθεια στο Σπίτι της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα, ...

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Νέους και Νέες Από την Περιφέρεια Κρήτης και το ΚΕΔΙΒΙΜ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης και το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά...

Εργαστήρια Ψυχοεκπαιδευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Γονέων: Από τον Δήμο Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Συμβουλευτικός Σταθμός της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST