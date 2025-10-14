ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Στον Κρουσώνα η παρουσίαση του βιβλίου «Το Μαλεβίζι στην Επανάσταση του 1821»

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Την ερχόμενη Πέμπτη 16 Οκτωβρίου θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «Το Μαλεβίζι στην Επανάσταση του 1821» στην αίθουσα της Ενορίας Κρουσώνα στις 19.00.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι Ιωάννης Τσερεβελάκης Φιλόλογος – Θεολόγος, Νίκος Γιγουρτάκης Φιλόλογος – Αρχαιολόγος, Ηρακλής Πυργιανάκης Αρχιτέκτονας Μηχανικός.

Συγγραφείς του επετειακού τόμου ήταν οι: Δετοράκης Θεοχάρης, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης (Πρόλογος του βιβλίου), Ψιλάκης Νίκος Δημοσιογράφος- Συγγραφέας (Κάθε που περιδιαβαίνω το Μαλεβίζι), Μαστρογιαννάκης Κωνσταντίνος Καθηγητής Φιλόλογος (Ιστορικά γεγονότα της επανάστασης του 1821 στο Μαλεβίζι. Προσωπογραφίες Αγωνιστών του 1821 στο Μαλεβίζι),

Ανδριώτης Νίκος Ιστορικός Συγγραφέας (Η οικιστική και πληθυσμιακή εξέλιξη της επαρχίας Μαλεβιζίου στη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας και οι επιπτώσεις των επαναστάσεων του 19ου αιώνα), Γιγουρτάκης Νίκος Αρχαιολόγος Φιλόλογος (Μαλεβίζι. Πώς το γεωγραφικό ανάγλυφο έχει σμιλέψει την ιστορία…),

Τσερεβελάκης Ιωάννης Συγγραφέας Φιλόλογος Θεολόγος (Η προσφορά των κληρικών και των μοναστηριών του Μαλεβιζίου στην επανάσταση του 1821), Αστυρακάκης Μανόλης φιλόλογος – συγγραφέας (Περίοδος 1830-1898-από το πρωτόκολλο του Λονδίνου μέχρι την αυτονομία), Μανιός Ανδρέας Ιατρός, διευθυντής Πλαστικής Χειρουργικής,

Διευθυντής ΕΣΥ ΠΑΓΝΗ (Οι γιατροί και η υγειονομική κατάσταση της νήσου Κρήτης στα 1817, όπως την αντελήφθη ο περιηγητής Franz Wilhelm Sieber), και Πυργιανάκης Ηρακλής Αρχιτέκτονας Μηχανικός (Η προσφορά του Μαλεβιζίου σύμφωνα με τον κώδικα θυσιών του 19ου αιώνα).

Το συντονισμό της εκδήλωσης έχει ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Μαλεβιζίου Φίλιππος Βαμβουκάκης.

Την εκδήλωση έχουν οργανώσει οι Πολιτιστικός Σύλλογος Κρουσώνα, Κοινοτικό Συμβούλιο Κρουσώνα , Ενορία Κρουσώνα, Πολιτιστικός Σύλλογος Κιθαρίδας, Γεωργικός Συνεταιρισμός Κρουσώνα, Συνεταιρισμός Γυναικών «Η Κρουσανιώτισσα» με την υποστήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου.

