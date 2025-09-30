ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου:Περισσότερες από 200 στειρώσεις ζώων συντροφιάς στην τριήμερη δράση δωρεάν στειρώσεων

Περισσότερες από 200 στειρώσεις ζώων συντροφιάς στην τριήμερη δράση δωρεάν στειρώσεων από το Δήμο Μαλεβιζίου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τριήμερη δράση δωρεάν στειρώσεων ζώων συντροφιάς που υλοποίησε ο Δήμος Μαλεβιζίου, σε συνεργασία με την οργάνωση Zero Stray Pawject και με την πολύτιμη υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της δράσης προσήλθαν 236 ζώα, ενώ πραγματοποιήθηκαν:
222 στειρώσεις,
214 τοποθετήσεις microchip,
6 λήψεις δειγμάτων DNA για την καταγραφή του γενετικού υλικού.

Η δράση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Λινοπεραμάτων και απευθυνόταν σε κηδεμόνες ζώων συντροφιάς που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και σε κτηνοτρόφους του Δήμου.

Την πρώτη ημέρα της δράσης παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας μαζί με τους αντιδημάρχους Μαρίνα Βογιατζή που συντόνισε τη δράση και Βαγγέλη Παρασύρη. Ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα μέλη της οργάνωσης Zero Stray Pawject και να τους ευχαριστήσει για τη συνεργασία, προσθέτοντας ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις που συμβάλλουν ουσιαστικά στον περιορισμό του αριθμού των αδέσποτων ζώων. Όπως υπογράμμισε, «πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη είναι καθοριστικές για την αποφυγή δημιουργίας νέων γενεών αδέσποτων και αποτελούν επένδυση σε μία κοινωνία με περισσότερο σεβασμό προς τα ζώα».

Ο Δήμος Μαλεβιζίου θέλει να ευχαριστήσει τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λινοπεραμάτων για την προσφορά της αίθουσας, καθώς και τα ξενοδοχεία Atlantica Akti Zeus και Dessiole Dolphin Bay Resort για την φιλοξενία των μελών της οργάνωσης Zero Stray Pawject.

