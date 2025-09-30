Εξιχνιάσθηκαν δύο υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης στο Ηράκλειο

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -2- ημεδαπών για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα

Συνεργός τηλεφωνούσε σε ηλικιωμένους και με το πρόσχημα υπαλλήλου ΔΕΔΔΗΕ για δήθεν τεχνικό πρόβλημα, απέσπασαν κοσμήματα συνολικής αξίας 24.000 ευρώ τα οποία παραλάμβαναν οι δύο ημεδαποί

Η αστυνομική έρευνα και προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και η κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, είχαν ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση δύο (2) υποθέσεων τηλεφωνικής απάτης σε βάρος δύο ηλικιωμένων ημεδαπών γυναικών στο Ηράκλειο, με το πρόσχημα υπαλλήλου ΔΕΔΔΗΕ.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν δύο (2) ημεδαποί ηλικίας 27 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη απατών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τις ημεδαπές και με το πρόσχημα ότι είναι υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ και τη δικαιολογία ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος στις οικίες τους και έπρεπε να κάνουν μία συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου, έπεισε αυτές να ακολουθήσουν τις οδηγίες του και να συγκεντρώσουν το σύνολο των κοσμημάτων τα οποία καθ’ υπόδειξη του τα άφηναν ανεπιτήρητα σε εξωτερικό προαύλιο χώρο των οικιών.

Στη συνέχεια ο 27χρονος με τη χρήση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μεταφέροντας τον 22χρονο ο οποίος είχε το ρόλο εισπράκτορα, μετέβαιναν στις οικίες και παραλάμβαναν τα κοσμήματα ενώ ο άγνωστος δράστης τις απασχολούσε τηλεφωνικά στο εσωτερικό των οικιών.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις οικίες και σε περιβάλλοντες χώρους που χρησιμοποιούν, εντοπίστηκε το όχημα το οποίο χρησιμοποιούσαν οι ημεδαποί για την παραλαβή των κοσμημάτων και κατασχέθηκε.

Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τυχόν συνεργών τους, όσο και για την πλήρη διερεύνηση της δράσης τους και συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης υπενθυμίζει:

• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο) ή με το πρόσχημα πρόκλησης ατυχήματος από συγγενικό σας πρόσωπο, το οποίο είχε ως συνέπεια το θανάσιμο ή βαρύτατο τραυματισμό ανήλικου συνήθως παιδιού, ή με το πρόσχημα υπαλλήλου τεχνικής υπηρεσίας και επίλυσης τεχνικού προβλήματος στην οικία σας.

• Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

• Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται.

• Εάν οι δράστες έλθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας, επιδιώξτε εάν είναι δυνατόν την επικοινωνία με το οικείο σας πρόσωπο με άλλη τηλεφωνική συσκευή για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η «γραμμή» να είναι ακόμη ανοιχτή από τους δράστες, οι οποίοι δεν τερμάτισαν την προηγούμενη κλήση.

• Η επικοινωνία να γίνεται άμεσα, με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι ή σας έδωσαν οι δράστες να μιλήσετε.

• Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.

• Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

• Να μην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.

• Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

• Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών ή για επιστροφή φόρου από ασφαλιστικά ταμεία ή για να αποφευχθεί η φυλάκιση οικείου σας προσώπου, λόγω εμπλοκής του σε θανατηφόρο ή σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

• Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

• Επισημαίνεται επίσης ότι στα τροχαία ατυχήματα ακολουθούνται πάντα από τις αστυνομικές Αρχές οι νόμιμες και προβλεπόμενες ενέργειες, υπό την καθοδήγηση των κατά τόπους Εισαγγελικών Αρχών και σε καμία περίπτωση δεν υφίστανται παρέκκλιση από αυτές, με την καταβολή χρηματικών ποσών.

• Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

• Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

• Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

• Να ενημερώνετε τα οικεία σας πρόσωπα (του στενού και ευρύτερου συγγενικού, φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντος) και ιδιαιτέρως τα ηλικιωμένα άτομα σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος και να τους συμβουλεύετε σχετικά, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο θυματοποίησης τους.

Περισσότερες συμβουλές στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας

https://www.astynomia.gr/.