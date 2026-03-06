Δήμος Μινώα Πεδιάδας:«Από την έμμηνο ρύση στην εμμηνόπαυση» – Ενδιαφέρουσες ομιλίες και συμβολικό δρώμενο στο Αρκαλοχώρι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, διοργάνωσαν την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Από την έμμηνο ρύση στην εμμηνόπαυση», στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αρκαλοχωρίου.

Στόχος της δράσης, ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση γύρω από σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη γυναικεία υγεία, τη σωματική και ψυχική ευεξία αλλά και τη συνολική πορεία της γυναίκας από την εφηβεία έως τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση.

Ομιλήτριες στην εκδήλωση ήταν, η Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Μινώα Πεδιάδας, Ιφιγένεια Μπουτιέρου, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Οικιστικής Ανασυγκρότησης Δήμου Μινώα Πεδιάδας Όλγα Δραμουντάνη – Κουτεντάκη, η Μαία του Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου Κρυσταλλία Αρχοντάκη και η Κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Ιφιγένεια Καραζιώτου, οι οποίες ανέπτυξαν ζητήματα που αφορούν τη γυναικεία βιολογική και ψυχοκοινωνική εξέλιξη, από την έναρξη της εμμήνου ρύσεως έως την εμμηνόπαυση, δίνοντας έμφαση στην ενημέρωση, την πρόληψη, την αποδόμηση στερεοτύπων και την ενδυνάμωση των γυναικών σε κάθε στάδιο της ζωής τους.

Την πολύ ενδιαφέρουσα δράση παρακολούθησαν εργαζόμενες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, αλλά και άνδρες, οι οποίοι όχι μόνο άκουσαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις αλλά συμμετείχαν ενεργά στον διάλογο που ακολούθησε, θέτοντας και εκείνοι με τη σειρά τους, ερωτήματα προς τις ομιλήτριες.

Παρόντες στη δράση ήταν επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νίκος Μπελενιώτης, καθώς και οι Αντιδήμαρχοι Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη και Μανώλης Ζαμπουλάκης.

Την εκδήλωση χαιρέτισε και ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη δράση, εξήρε όμως την πρωτοβουλία που αποτέλεσε πολύτιμη πηγή γνώσης και ενημέρωσης για τη γυναικεία υγεία και την ενδυνάμωση των γυναικών στην τοπική κοινωνία.

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, πραγματοποιήθηκε συμβολικό δρώμενο στην πλατεία του Δημοτικού Καταστήματος Αρκαλοχωρίου. Εκεί, σχηματίστηκε με αναμμένα κεριά (ρεσώ) το σύμβολο της γυναίκας, σε μια πρωτοβουλία που εμπνεύστηκε η κοινωνική λειτουργός Μαρία Τσιάγγα.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Μινώα Πεδιάδας, θέλοντας να δώσουν φωνή σε γυναίκες που συχνά δεν ακούγονται -σε γυναίκες που μπορεί να είναι «αόρατες», αλλά αποτελούν αναπόσπαστο και δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας- αφιέρωσαν τη δράση σε όλες εκείνες που αγωνίζονται καθημερινά και συνδιαμορφώνουν την κοινωνική πραγματικότητα.

Στο δρώμενο συμμετείχαν εργαζόμενοι, πολίτες αλλά και μαθητές, οι οποίοι άναψαν τα κεριά σε κλίμα συγκίνησης, αποτίνοντας φόρο τιμής στις γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και στα κορίτσια – θύματα γυναικοκτονιών, που στερήθηκαν το δικαίωμα στη ζωή και στο μέλλον.

Με μια φωνή, οι συμμετέχοντες αναφώνησαν: «Οι γυναίκες φωτίζουν τον κόσμο», στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα σεβασμού, ισότητας και αλληλεγγύης.