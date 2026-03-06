Αναζήτηση
Δήμος Ρεθύμνης:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει ότι, για λόγους ασφάλειας και στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ», από το Σάββατο 07-03-2026 έως την Τρίτη 17-03-2026, θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως εξής:

1. Αντιδρόμηση των οδών Εθνικής Αντιστάσεως (με κατεύθυνση από την Μεγάλη Πόρτα προς τον Πλάτανο) και Παλαιολόγου (με κατεύθυνση από την Πλάτανο προς τον οδό Αρκαδίου). Η εξυπηρέτηση – τροφοδοσία των καταστημάτων της Παλιάς Πόλης θα γίνεται από την οδό Αρκαδίου και τις κάθετες οδούς προς την οδό Εθνικής Αντιστάσεως (Τσουδερών, Αγίας Βαρβάρας, Τομπάζη).

2. Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Δημακοπούλου, από την συμβολή της με την οδό Νικηφόρου Φωκά έως και την πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων. Η κυκλοφορία στο υπόλοιπο μήκος της οδού Δημακοπούλου θα διεξάγεται κανονικά και θα οδηγείται μέσω της οδού Νικηφόρου Φωκά στην οδό Ηγουμένου Γαβριήλ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρχει η προβλεπόμενη εργοταξιακή σήμανση, ενώ προσωπικό του αναδόχου θα ρυθμίζει την κυκλοφορία, μεριμνώντας για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών και τη διευκόλυνση της παράκαμψης του σημείου.

