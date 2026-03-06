Κρήτη:Ένα «τουριστικό ηπειρωτικό σύστημα» μέσα στη Μεσόγειο

Κρήτη – ITB 2026: Προορισμός τεσσάρων εποχών με γαστρονομία, εμπειρίες και αυθεντικότητα | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Την εικόνα ενός πολυδιάστατου προορισμού, που ξεπερνά το κλασικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» και εξελίσσεται σε τουριστικό προορισμό τεσσάρων εποχών, παρουσίασε η Περιφέρεια Κρήτης στη διεθνή τουριστική έκθεση ITB Berlin, σε μια εξαιρετική εκδήλωση που διοργάνωσαν από κοινού στην ελληνική πρεσβεία ο ΕΟΤ και η πρεσβεία της Ελλάδος. Η Κρήτη έδωσε και φέτος ηχηρό παρόν στην ITB.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Κυριάκος Κώτσογλου, παρουσίασε στους διεθνείς επαγγελματίες του τουρισμού την στρατηγική και την ταυτότητα του νησιού ως ενός προορισμού που συνδυάζει φυσικό πλούτο, πολιτισμό, γαστρονομία και αυθεντικές εμπειρίες.

Η παρουσίαση είχε τίτλο “Crete, a (4) Seasons Paradise – A sense beyond expectation” και στόχος της ήταν να αναδείξει ότι η Κρήτη αποτελεί έναν ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό με δυνατότητα δραστηριοτήτων όλο τον χρόνο.

Ένα «τουριστικό ηπειρωτικό σύστημα» μέσα στη Μεσόγειο

Σύμφωνα με τον κ. Κώτσογλου, η Κρήτη δεν είναι απλώς ένα ακόμη νησί της Μεσογείου, αλλά ένας προορισμός που λειτουργεί σχεδόν σαν «τουριστική ήπειρος», καθώς διαθέτει τεράστια γεωγραφική και εμπειρική ποικιλομορφία.

Το νησί διαθέτει:

320 ημέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο

1.046 χιλιόμετρα ακτογραμμής

περισσότερες από 550 παραλίες

πάνω από 100 βραβευμένες παραλίες με γαλάζια σημαία

Παραλίες όπως το Ελαφονήσι, το Μπάλος, τα Φαλάσαρνα και το Βάι συγκαταλέγονται στις κορυφαίες της Μεσογείου, ενώ το Ελαφονήσι αναδείχθηκε ως μία από τις κορυφαίες παραλίες παγκοσμίως.

Ισχυρή τουριστική υποδομή και πολυτελής φιλοξενία

Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους πιο ανεπτυγμένους τουριστικά προορισμούς της Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση στον ποιοτικό και πολυτελή τουρισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν:

λειτουργούν 71 ξενοδοχεία 5 αστέρων

υπάρχουν πάνω από 300 spa

το νησί προσελκύει επισκέπτες υψηλών εισοδημάτων από όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, η παρουσίαση τόνισε ότι το τουριστικό προϊόν της Κρήτης δεν περιορίζεται πλέον στη διαμονή.

«Η εμπειρία αρχίζει να υπερβαίνει τη διαμονή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσογλου, υπογραμμίζοντας ότι οι επισκέπτες αναζητούν ολοκληρωμένες εμπειρίες και όχι απλώς ένα ξενοδοχείο.

Φύση και δραστηριότητες όλο τον χρόνο

Η Κρήτη προσφέρει ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον που συνδυάζει βουνά, φαράγγια, παραλίες και παραδοσιακά χωριά, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν:

πεζοπορία και ορειβασία

περιπέτεια και outdoor δραστηριότητες

θαλάσσιες εμπειρίες

πολιτιστικές διαδρομές

επισκέψεις σε παραδοσιακά χωριά

Η στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης επικεντρώνεται στην ενίσχυση αυτών των εμπειριών, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη του τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πολιτισμός 4.000 ετών

Κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας της Κρήτης αποτελεί ο πολιτισμός της, με ιστορία που ξεπερνά τα 4.000 χρόνια, από τον μινωικό πολιτισμό μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Στην παρουσίαση έγινε αναφορά σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, όπως:

η Κνωσός

η Γόρτυνα

η Ελεύθερνα

η Απτέρα

το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Η Κρήτη αναφέρεται ήδη από την αρχαιότητα ως το νησί των «εκατό πόλεων», όπως την περιγράφει ο Όμηρος.

Η γαστρονομία στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη γαστρονομία και στη Κρητική Διατροφή, που αποτελεί βασικό στοιχείο της τουριστικής ταυτότητας του νησιού.

Η παρουσίαση ανέδειξε:

το ελαιόλαδο και τις αιωνόβιες ελιές

τα τοπικά προϊόντα

την παραδοσιακή κρητική κουζίνα

την οινική παράδοση 4.000 ετών.

Η Κρήτη έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το γαστρονομικό προφίλ του νησιού.

Νέες τάσεις: Digital nomads και βιώσιμος τουρισμός

Η Περιφέρεια Κρήτης προωθεί επίσης νέες μορφές τουρισμού που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς.

Μεταξύ αυτών:

προορισμοί για digital nomads

μικρά βιώσιμα resorts

αγροτουρισμός

εμπειρίες αυθεντικής ζωής σε τοπικές κοινότητες.

Η Φιλοξενία ως βασικό χαρακτηριστικό

Κλείνοντας την παρουσίαση, ο κ. Κώτσογλου υπογράμμισε ότι το σημαντικότερο στοιχείο της Κρήτης είναι οι άνθρωποί της. Η έννοια της «παρέας» και της αυθεντικής φιλοξενίας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της κρητικής κουλτούρας, καθώς οι επισκέπτες αντιμετωπίζονται ως φίλοι και μέλη της τοπικής κοινωνίας.

«Στην Κρήτη θέλουμε ο επισκέπτης να ζήσει όπως οι ντόπιοι, να γίνει μέρος της ζωής του τόπου και να δημιουργήσει αξέχαστες εμπειρίες», κατέληξε χαρακτηριστικά.