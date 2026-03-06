Αναζήτηση
EΛ.ΑΣ:Δράσης Ευαισθητοποίησης με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου)

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της
ενδοοικογενειακής βίας, και με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας (8
Μαρτίου), υλοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο, δράση ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο της δράσης, την Κυριακή 08 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί
διανομή ενημερωτικού υλικού, το οποίο θα αναρτηθεί σε σημεία αυξημένης
επισκεψιμότητας, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα
διαθέσιμα εργαλεία υποστήριξης και τις δομές της Ελληνικής Αστυνομίας
για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Στελέχη των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας θα προβούν σε
δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης προκειμένου να προβληθεί η δράση και το
κοινωνικό μήνυμα που τη συνοδεύει, με σκοπό την ανάδειξη του ανθρώπινου
και κοινωνικού χαρακτήρα των συγκεκριμένων υπηρεσιών, και με στόχο την
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς αυτές.

Ειδικότερα :
Χανιά – ώρα 12:00 Δημοτικός Κήπος Χανίων
Ρέθυμνο – ώρα 12:30 ¨Βρυσάκια¨ Παλιάς Πόλης
Ηράκλειο – ώρα 10:30 Πλατεία Ελευθερίας

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
