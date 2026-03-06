Ρέθυμνο:Στο Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζεται η Έθεση “ΕΙΣΑΙ Ο,ΤΙ ΦΟΡΑΣ”

Το δημιουργικό του αποτύπωμα αφήνει ο Δήμος Ρεθύμνης με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης στα πολιτιστικά δρώμενα της πρωτεύουσας.

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 στο Μουσείο Μπενάκη/Πειραιώς 138, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης ΕΙΣΑΙ ΟΤΙ ΦΟΡΑΣ / WHAT YOU WEAR IS WHAT YOU ARE που αποτελεί πραγμάτωση της έμπνευσης των ανθρώπων του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης και προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον όταν παρουσιάστηκε στις εγκαταστάσεις του στο Ρέθυμνο.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 24 Μαΐου 2026 και φέρνει σε δημιουργικό διάλογο Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες και σχεδιαστές, εξερευνώντας τις πολλαπλές διασυνδέσεις ανάμεσα στη μόδα και τη σύγχρονη τέχνη.

Η παρουσίαση στο Μουσείο Μπενάκη αποτελεί τη συνέχεια της πρώτης έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης στο Ρέθυμνο, από τις 17 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Μέσα από την προσέγγιση των επιμελητών της, Μαρίας Μαραγκού, Μαρίας Παναγίδου και Σταύρου Καβαλλάρη, επιχειρείται να αναδειχθεί η αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στη μόδα, τη σύγχρονη τέχνη και τις προκλήσεις της εποχής μας. Οι δημιουργοί διερευνούν πώς η ένδυση λειτουργεί όχι μόνο ως αισθητική επιλογή αλλά και ως φορέας ιδεών, κοινωνικών σχολίων και σύγχρονων προβληματισμών.

Τα εγκαίνια τέλεσε η Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία μεταξύ άλλων τόνισε, ότι μόδα και σύγχρονη τέχνη αποτυπώνουν το πνεύμα και τους προβληματισμούς της εποχής μας, διερευνώντας ζητήματα ταυτότητας και κοινωνικών μεταβολών.

Χαιρετισμό απεύθυνε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, ο οποίος εξήρε το έργο που παράγει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην προσφορά της Διευθύντριας του, κ. Μαρίας Μαραγκού, την οποία επαίνεσε για το εν γένει έργο που επιτελεί.

Η κ. Υπουργός και ο κ. Δήμαρχος έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργική πορεία της Σοφίας Κοκοσαλάκη,

η μνήμη της οποίας τιμάται με την έκθεση αυτή, επισημαίνοντας, ότι κατάφερε να γεφυρώσει σύγχρονα δημιουργικά ρεύματα με στοιχεία της ελληνικής παράδοσης, αποδίδοντας την πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα από έναν καινοτόμο σχεδιαστικό λόγο και αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στον διεθνή χώρο της μόδας.

Στα εγκαίνια της έκθεσης παρέστη και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης κ. Μάνος Τσάκωνας, μεγάλος αριθμός Ρεθύμνιων που ζουν στην πρωτεύουσα και εκατοντάδες άνθρωποι των τεχνών και της μόδας, που κατέκλεισαν τους χώρους του μουσείου.

Νωρίτερα, το μεσημέρι, παραχωρήθηκε Συνέντευξη Τύπου στους χώρους του Μουσείου Μπενάκη, όπου μπροστά σε δεκάδες δημοσιογράφους έγινε η παρουσίαση της έκθεσης.

Στην συνέντευξη τύπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, ο Επιστημονικός Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη κ. Γιώργης Μαγγίνης, η Διευθύντρια του Μ.Σ.Τ.Κ. κ. Μαρία Μαραγκού και η Ιστορικός Ενδύματος κ. Μέτυ Τσουκάτου.

Η έκθεση διερευνά την αμφίδρομη σχέση της μόδας με τη σύγχρονη τέχνη μέσα από έργα 32 καλλιτεχνών και σχεδιαστών, Ελλήνων και ξένων, ακόμα κι’ όταν το ρούχο απουσιάζει.

Είναι ένα on going project που ευελπιστεί να καταδείξει πως αυτό το ταυτοτικό στοιχείο, μετουσιώνεται σε έργο τέχνης. Αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης, το ειδικό αφιέρωμα στη μεγάλη Ρεθύμνια σχεδιάστρια μόδας Σοφία Κοκοσαλάκη με τη διεθνή ακτινοβολία που τίμησε την Ελλάδα απανταχού και που δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς.

Στο αφιέρωμα παρουσιάζονται 24 δημιουργίες της, οι περισσότερες από τις οποίες προέρχονται από τη συλλογή της οικογένειάς της και φίλων συλλεκτών. Μάλιστα, η Μαρία Μαραγκού έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην σχέση της Σοφίας Κοκοσαλάκη με την γενέτειρα της, τα Ρούστικα Ρεθύμνου, όπου έφερνε συχνά τα μοντέλα της για να τα φωτογραφήσει στην πανέμορφη φύση της περιοχής.

Τα έργα της έκθεσης προέρχονται από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης (ΜΣΤΚ), τον Φορέα Σύγχρονου Πολιτισμού ATOPOS, αίθουσες τέχνης, ιδιωτικές συλλογές και τους καλλιτέχνες.

Παρουσιάζονται έργα των καλλιτεχνών και σχεδιαστών: Ελεωνόρα Αντωνιάδου, Δημήτρης Αντωνίτσης, Ευγενία Αποστόλου, Vanessa Beecroft, Blind Adam, Αντώνης Βολανάκης, Hussein Chalayan, Χρήστος Δεληδήμος, Σταμάτης Ζάννος, Bill Georgoussis, René Habermacher, Rebecca Horn, Travis Hutchison, Ανέστης Ιωάννου, Μαριάννα Καβαλλιεράτου, Λευτέρης Κανακάκις, Yael Kanarek, Kapurani Bros, Σοφία Κοκοσαλάκη,

Σοφία Κοσμάογλου, Γιάννης Μπουρνιάς, Αλίκη Παλάσκα, Άγγελος Παπαδημητρίου, Μαρία Παπαδημητρίου, Γιάννης Σίσκος, Χριστιάνα Σούλου, Έφη Σπύρου, Versaweiss, Παντελής Χανδρής και Νίκος Χαραλαμπίδης.

Η έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ.