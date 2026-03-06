Βασίλης Σπανάκης από Κρήτη: “Η Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστεί για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας”

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης παρέστη σε Ημερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στο Ηράκλειο για τη νεανική παραβατικότητα.

“Από Οκτώβριο τα Συμβούλια Νέων”

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Σπανάκης ανακοίνωσε ότι από τον Οκτώβριο θα λειτουργήσουν στους Δήμους «Συμβούλια Νέων» για εφαρμογή τοπικών πολιτικών για τους νέους, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά κάθε τοπικής κοινωνίας.

“Νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης – Ενθάρρυνση για συμμετοχή των νέων στις επόμενες Δημοτικές Εκλογές”

Ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε στον Νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης που θα ενθαρρύνει τους συνδυασμούς για τη συμμετοχή νέων στα ψηφοδέλτια, προκειμένου τα θέματα που απασχολούν τους νέους να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη θεματολογία των επόμενων Δημοτικών Συμβουλίων.

“Συντονισμός και συνεργασία με πρωταγωνίστρια την Αυτοδιοίκηση για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας”

Απαιτείται συντονισμός και συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και είπε χαρακτηριστικά ότι: «η Αυτοδιοίκηση μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας».

453 έργα στην Κρήτη από το Υπουργείο Εσωτερικών

Πάνω από 338 εκ. ευρώ οι χρηματοδοτήσεις

63% αύξηση στην τακτική χρηματοδότηση μέσω των ΚΑΠ για τους Δήμους της Κρήτης από το 2019 μέχρι σήμερα

Ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε στο έργο της Κυβέρνησης για τους Δήμους της Κρήτης τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, μίλησε για τις χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που ξεπερνούν τα 338 εκ.ευρώ για 453 έργα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ποσοστό αύξησης των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων κατά 63,11% από το 2019 μέχρι σήμερα. Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι οι Δήμοι της Κρήτης εισέπρατταν 76 εκ. και σήμερα, οι τακτικές χρηματοδοτήσεις ξεπερνούν τα 124 εκ. ευρώ.

Τέλος, ο κ. Σπανάκης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και Δημάρχους της Κρήτης και να συζητήσει θέματα του πρώτου και δεύτερου βαθμού της Αυτοδιοίκησης.