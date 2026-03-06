Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Αικατερίνης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνεχίζοντας τις συναντήσεις με πολίτες και εκπροσώπους Συλλόγων και Φορέων της πόλης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υποδέχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 5/3 στη Λότζια, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσο Τσατσάκη και τον Ειδικό Σύμβουλο Σπύρο Δοκιανάκη, τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Αικατερίνης Μηνά Μαυροειδή, την Αντιπρόεδρο Δέσποινα Βελόγλου, τη γ.γ Έλσα Τσαγκουρνή, τον ταμία Παύλο Σφακιανάκη και τους εφόρους Ανθή Βούρλου και Αλεξάνδρα Γαλανάκη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν την ιστορική συνοικία της Αγίας Αικατερίνης και οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί αλλά και έργα που ο Δήμος θα σχεδιάσει να δρομολογηθούν ώστε βελτιωθούν ακόμη περισσότερο οι συνθήκες ζωής στην περιοχή, όπως την ενίσχυση της σχολικής στέγης, των υποδομών και των υπηρεσιών που θα διευκολύνουν τους κατοίκους.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός εξήρε το σπουδαίο έργο που επιτελεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Αικατερίνης, τονίζοντας ότι θα συνεχιστεί η εποικοδομητική συνεργασία για την επίλυση των ζητημάτων που ετέθησαν.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Αικατερίνης Μηνάς Μαυροειδής και τα μέλη της διοίκησης ευχαρίστησαν το Δήμαρχο Ηρακλείου για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει και τη στήριξη στην περιοχή.

Βασίλης Σπανάκης από Κρήτη: “Η Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστεί για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας”
