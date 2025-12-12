Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Φωταγωγήθηκε το εντυπωσιακό πυθαρόδεντρο στο Θραψανό

Παρουσία πλήθους κόσμου, φωταγωγήθηκε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, το εντυπωσιακό πυθαρόδεντρο στο Θραψανό, ένα μοναδικό και διαφορετικό χριστουγεννιάτικο «δέντρο» που αναδεικνύει τη βαθιά ριζωμένη αγγειοπλαστική παράδοση του τόπου.

Τα πυθάρια, προερχόμενα από τα εργαστήρια αγγειοπλαστικής της περιοχής, έγιναν για ακόμη μία χρονιά το επίκεντρο του χριστουγεννιάτικου στολισμού, με το Θραψανό να τιμά την ιστορική τέχνη που το χαρακτηρίζει.

Η φωτισμένη και γραφική πλατεία του χωριού άρχισε να γεμίζει από νωρίς με οικογένειες και παιδιά, που επισκέφθηκαν το χριστουγεννιάτικο παζάρι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Θραψανού, όπως και το Εργαστήριο Ρομποτικής που παρουσίασε δημιουργίες των παιδιών, ενώ η χορωδία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με χοράρχη την κ. Αργυρώ Ρέππα, έβαλε τους παρευρισκόμενους στο κλίμα των ημερών με χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Στις 7:00 μ.μ., μικροί και μεγάλοι μέτρησαν αντίστροφα για τη φωταγώγηση του πυθαρόδεντρου, ο ουρανός φωτίστηκε από τα πυροτεχνήματα και αμέσως μετά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θραψανού προσέφερε κέρασμα στους παρευρισκόμενους.

Στην φωταγώγηση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέας, οι Αντιδήμαρχοι Γρηγόρης Καλογερίδης, Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, Όλγα Δραμουντάνη, Γιώργος Κουτσαντωνάκης, Γιάννης Συμιανάκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ευαγγελία Αγγελάκη και Στέφανος Ψυλλάκης,

ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Παπαδάκης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θραψανού Μανώλης Βολυράκης, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού Γιώργος Μαυραντωνακης και τα μέλη του ΠΣ, και άλλοι φορείς του Θραψανού που συνέβαλαν τα μέγιστα στις επιτυχημένες δράσεις της φωταγώγησης.

Οι Αντιδήμαρχοι ευχαρίστησαν τον κόσμο για την παρουσία του στη φωταγώγηση και ευχήθηκαν καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές με υγεία, αγάπη και προκοπή!