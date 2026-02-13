Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Η βροχή δεν πτόησε τα «Τσικνίσματα στο Αρκαλοχώρι» – “Άνοιξε” με τον πιο αυθεντικό τρόπο, η αυλαία των αποκριάτικων εκδηλώσεων

Η βροχή δεν πτόησε τα «Τσικνίσματα στο Αρκαλοχώρι» – “Άνοιξε” με τον πιο αυθεντικό τρόπο, η αυλαία των αποκριάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Η βροχή δε πτόησε το Αρκαλοχώρι που για μία ακόμη φορά, «τσίκνισε» με κέφι και χαρά!. Οι ψησταριές άναψαν από νωρίς έξω από τα εμπορικά καταστήματα του Αρκαλοχωρίου, με τον κόσμο που βγήκε έξω ακόμα και με ομπρέλες, να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, του Συλλόγου Εμπόρων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Αρκαλοχωρίου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου, με τη συμμετοχή του Συλλόγου «Λογάρι Γεύσεων» που ετοίμασε ζεστούς και νόστιμους λουκουμάδες για όλους.

Μικροί και μεγάλοι, μασκαρεμένοι και μη, διασκέδασαν με μουσική, χορό και παραδοσιακά αποκριάτικα δρώμενα, όπως το γαϊτανάκι και τους αποκριάτικους χορούς από την ομάδα της Σχολής Παραδοσιακών και Παραστατικών Τεχνών «Act with HeArt». Δυστυχώς η βροχή «ακύρωσε» το δημιουργικό παιχνίδι για παιδιά: « Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας», όμως όλα τα παιδιά, διασκέδασαν με τη ψυχή τους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, μαζί με στελέχη της Δημοτικής Αρχής και τον Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα, οι οποίοι επισκέφθηκαν τα καταστήματα της περιοχής και αντάλλαξαν ευχές με τους δημότες και τους επαγγελματίες, υπογραμμίζοντας τη σημασία τέτοιων δράσεων που ενισχύουν τη συνοχή και τη ζωντάνια της τοπικής κοινωνίας.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και τα μέλη της Δημοτικής Αρχής, συγκεντρώθηκαν στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, όπου σε χαλαρό κλίμα διασκέδασαν όλοι μαζί, έψησαν και απόλαυσαν νόστιμους μεζέδες, τηρώντας το έθιμο της Τσικνοπέμπτης.

Με χαρά και αστείρευτο κέφι, γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη, τα μέλη του ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου, στο χώρο του, όσο και τα μέλη του ΚΑΠΗ Καστελλίου. Στις εκδηλώσεις των ΚΑΠΗ που απέδειξαν για για ακόμη μια φορά ότι το κέφι δεν έχει ηλικία, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, η Αντιδήμαρχος Όλγα Δραμουντάνη, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου Γιώργος Μαλεδάκης και η Διοικήτρια του ΑΤ Μινώα Πεδιάδας Μαρία Μακράκη, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καστελλίου Μαρία Σκουλούδη κ.α.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ευχαριστεί τους συνδιοργανωτές, τους επαγγελματίες και τους εθελοντές για τη συμβολή και συνδρομή τους, στις επιτυχημένες εκδηλώσεις της Τσικνοπέμπτης και καλεί τον κόσμο να συμμετάσχει και στις υπόλοιπες αποκριάτικες δράσεις του Δήμου που συνεχίζονται την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, με τη λαμπαδηδρομία στο Καστέλλι, το Καστελλιανό Τρελό Καρναβάλι την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το Καρναβάλι Αρκαλοχωρίου την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου (στις 3 μ.μ.) και τα Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στο Θραψανό.