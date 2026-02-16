Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Με κέφι, σάτιρα και… μπόλικη τρέλα το Καστελλιανό Καρναβάλι 2026

Με επιτυχία, μουσική, φαντασία και αστείρευτο κέφι, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το Καστελλιανό Καρναβάλι 2026. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, μικροί και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίου, συμμετέχοντας στην καρναβαλική παρέλαση που χάρισε στιγμές ξεγνοιασιάς, γέλιου και χαράς σε όλους.

Η κεντρική πλατεία και οι δρόμοι του Καστελλίου γέμισαν με κόσμο, ευφάνταστες μεταμφιέσεις και καλή διάθεση. Στο Καστελλιανό Καρναβάλι συμμετείχαν 12 ομάδες με τους καρναβαλιστές να δίνουν το σύνθημα της διασκέδασης, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη χρονιά ότι το Καστελλιανό Καρναβάλι, με κύρια χαρακτηριστικά του το γέλιο, τη σάτιρα και τη δημιουργικότητα, ενώνει ανθρώπους όλων των ηλικιών.

Στην επιτυχία του Καρναβαλιού συνέβαλαν καθοριστικά, ο μοναδικός «Άγιος» -Κώστας Γαρεφαλάκης και ο DJ Γιάννης Δερμιτζάκης, οι οποίοι «έβαλαν» τον κόσμο στο ρυθμό της διασκέδασης, κρατώντας αμείωτο το κέφι μέχρι το τέλος της εκδήλωσης.

Στο Καρναβάλι παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νίκος Μπελενιώτης, οι Αντιδήμαρχοι Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, Όλγα Δραμουντάνη, Μανώλης Κουρλετάκης, Γιάννης Συμιανάκης, Γιώργος Κουτσαντωνάκης, Μανώλης Ζαμπουλάκης, Γρηγόρης Καλογερίδης, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καστελλίου Μαρία Σκουλούδη, Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.α.

«Το Καστελλιανό Καρναβάλι ήταν για μία ακόμη χρονιά, απόλυτα επιτυχημένο. Η συμμετοχή, η φαντασία και το χαμόγελο των καρναβαλιστών αποδεικνύουν ότι οι τοπικές κοινωνίες έχουν τη δύναμη να δημιουργούν στιγμές ευφορίας και να κρατούν ζωντανό το πνεύμα της Αποκριάς.

Αυτές οι εκδηλώσεις μας θυμίζουν πόσο ανάγκη έχουμε τη χαρά, την ανεμελιά, τη θετική διάθεση και την ανθρώπινη επαφή.

Το ραντεβού με τη διασκέδαση στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας συνεχίζεται με το Καρναβάλι Αρκαλοχωρίου την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 3 το μεσημέρι, με σύνθημα: «Παίξε, γέλασε, έλα και παρέλασε», ενώ τα παραδοσιακά Κούλουμα, θα εορταστούν την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στο Θραψανό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.