Το Ψυχοσάββατο της Απόκρεω στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

13 και 14 Φεβρουαρίου 2026

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, το απόγευμα της Παρασκευής, 13ης Φεβρουαρίου 2026, χοροστάτησε από του Παραθρονίου κατά τον Εσπερινό του Ψυχοσαββάτου, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης πόλεως Ρεθύμνης, όπου, προ της απολύσεως του Εσπερινού, ανέγνωσε Τρισάγιο και, μαζί με τους Εφημερίους του Ναού, μνημόνευσε τα ονόματα των κεκοιμημένων για τους οποίους προσφέρθηκαν τα κόλλυβα.

Προηγουμένως, ο Σεβασμιώτατος είχε επισκεφθεί τον Αθλητικό Σύλλογο Πυγμαχίας «ΝΙΚΗ», όπου συνομίλησε με τον ιδιοκτήτη, προπονητή και πρώην πρωταθλητή Ελλάδας κ. Νικόλαο Νίκος Μάγνη και τους αθλητές, ενώ ακολούθως ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιτα του Κέντρου Πρόληψης Περιφερειακής Ενότητος Ρεθύμνης και συνεχάρη τον Πρόεδρο κ. Μιχαήλ Σαρρή και όλα τα επίλεκτα μέλη για τον πολύτιμο αγώνα και την προσφορά τους στον τόπο μας.

Το πρωί του Ψυχοσαββάτου, 14ης Φεβρουαρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος ανεχώρησε για το Ηράκλειο για τη συμμετοχή του στις εργασίες του Δευτεροβάθμιου Επισκοπικού Δικαστηρίου, καθώς και για τη συμμετοχή του στο Μέγα Μήνυμα και την εις Επίσκοπον χειροτονία του Θεοφιλεστάτου Εψηφισμένου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ.

Ο Σεβασμιώτατος επανέκαμψε στην έδρα του το βράδυ της Κυριακής, 15ης Φεβρουαρίου 2026.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου