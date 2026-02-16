Ρέθυμνο:Οι μικροί μας φίλοι είχαν τη δική τους καρναβαλική γιορτή! Με επιτυχία διεξήχθη και το CARNIVAL RUN ’26!

Μοναδικές στιγμές χαράς και παιχνιδιού είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι λιλιπούτιοι καρναβαλιστές.

Για ακόμα μια χρονιά τα παιδιά είχαν τη δική τους γιορτή στο Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι, την οποία απόλαυσαν και χάρηκαν με την ψυχή τους.

Το απόγευμα της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2026, η πλατεία Μικρασιατών και το Σπίτι του Πολιτισμού στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου γέμισαν με χαρούμενες φωνές σε μια γιορτή που έμεινε αξέχαστη σε μικρούς και μεγάλους.

Με ζωντανή μουσική, παιχνίδια και χορό, το μεγάλο αποκριάτικο παιδικό πάρτι κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον για περισσότερο από δύο ώρες.

Τις παιδικές δραστηριότητες στην γιορτή επιμελήθηκε η “Αστερόσκονη” και περιλάμβαναν Facepainting, γωνιά κατασκευών, μουσικοκινητικά παιχνίδια, messy play και μπαλονοκατασκευές.

Και αφού τα παιδιά διασκέδασαν με την ψυχή τους, δόθηκε και η συναυλία από το συγκρότημα ΛΕΜΟΝΟΨΑΡΑ με τον Δημήτρη Βαρούχα στο πιάνο, τον Τρικαλέρο στα drums, τον Δημήτρη Νίκογλου στο ηλεκτρικό μπάσο και τους Ελένη Αλμπαντάκη και ο Costantino Costa στο τραγούδι.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε η αγαπημένη των παιδιών, «Ρωρώ»!

CARNIVAL RUN

Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη την ίδια ημέρα και το φετινό CARNIVAL RUN.

Επίκεντρο ήταν επίσης η Πλατεία Μικρασιατών και διοργανωτής η Καρναβαλική Ομάδα «Στρίγγλες» που για ακόμα μια χρονιά τα μέλη της έφεραν σε πέρας την αποστολή τους με ιδιαίτερη επιτυχία.

Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν το πρωινό και το μεσημέρι της Κυριακής, όλοι απόλαυσαν το τρέξιμο και το περπάτημα στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου!

Στο σόου που στήθηκε στην Πλατεία Μικρασιατών συμμετείχαν οι σχολές χορού Καμαρίτης, Ιωάννας Δρυγιαννάκη, Ελίνας Παναρετάκη και Bailando.

Την παρουσίαση έκανε η δημοσιογράφος Κωνσταντίνα Κλαψινού και η Μαρία Σταυρουλάκη.

Από την διοργάνωση απευθύνονται θερμές ευχαριστίες στο Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνου, στον Ερυθρό Σταυρό και στους Σαμαρίτες.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ

Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται αναλυτικά στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης MoRE (Municipality of REthymno) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού rethymnocarnival.gr

Τα βρίσκουμε εύκολα πληκτρολογώντας politismos.rethymno.gr ή με τα QRcodeπου από πέρυσι το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι επέλεξε ως τρόπο επικοινωνίας, καταργώντας σχεδόν στο 100% το χαρτί.

Το σύνολο των εκδηλώσεων συντονίζει το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Ο.Ρ.Κ. (Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού).

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ρεθύμνης και χορηγοί είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου.

Μεγάλος χορηγός είναι η εταιρεία Saracakis Group of Company – ENSER Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.

Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι και φέτος το ΚΡΗΤΗ TV.